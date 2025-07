Una migrante cubana en Estados Unidos revela la realidad de vivir con un salario de Walmart

Una migrante cubana que vive en Knoxville, Tennessee, compartió su experiencia laboral en Walmart y reveló las dificultades que enfrenta para cubrir sus gastos básicos con el salario que recibe. En sus redes sociales contó cuánto cobra, cuáles son sus gastos fijos y qué piensa sobre el estilo de vida que puede permitirse con ese ingreso.

Trabaja en Walmart y esto le pagan por 40 horas semanales

La joven publicó un video en Tiktok y lo inició con una pregunta directa: “¿Realmente me alcanza el salario de Walmart para vivir o es solo una miseria?”. Según dijo, trabaja bajo la modalidad full time, lo que equivale a 40 horas semanales. Le pagan US$15 por hora, por lo que suma US$600 a la semana.

Es cubana y cuenta cuánto gana en Walmart

Sin embargo, la trabajadora aclaró que ese monto no representa lo que realmente llega a su bolsillo, ya que se trata de su salario en bruto: “Quitándole los impuestos, al mes estoy cobrando aproximadamente US$2000 y algo”.

La joven relató también que esa cifra puede ser incluso menor, sobre todo en casos de recorte de horas de trabajo.

Qué es lo que una trabajadora puede comprar con su salario en Walmart

En el clip, la migrante explicó que el sueldo que cobra por trabajar en Walmart no es suficiente para vivir bien en Estados Unidos, ya que apenas puede cubrir sus gastos básicos.

Acto seguido, hizo un desglose de qué puede pagar con los US$2000 mes que cobra. El alquiler se lleva la mayor parte de su salario. “Con eso tengo que pagar la renta, que pueden ser unos US$1400 al mes”, dijo. A ese monto debe sumarle otros costos esenciales para su familia. “Súmale unos US$500 de comida, internet, teléfono, carro y si tienes hijos o mascotas ni te cuento”, enumeró.

“Uno trabaja en este país para pagar y seguir vivos, no para ahorrar, no para vivir bien", señaló. Y para reforzar su idea, la trabajadora reiteró que su sueldo le alcanza “literalmente para sobrevivir”.

La joven cubana contó que con lo que gana en Walmart solo alcanza para sobrevivir Foto de David Montero en Unsplash

Adiós al sueño americano: “¿dónde está el lujo?″

La migrante cubana no pudo ocultar su decepción ante la imposibilidad de poder alcanzar el llamado “sueño americano”, la promesa de una vida mejor en Estados Unidos que durante años impulsó a millones de extranjeros a buscar un futuro mejor en el país norteamericano. “Siempre me pregunto: ¿dónde está el lujo, dónde está la vida americana?”, expresó.

La empleada de Walmart señaló que su trabajo cotidiano no se traduce en una mejora real de su calidad de vida. Por ello, agregó: “Si me preguntas si el salario de Walmart me alcanza para vivir, mi respuesta es no”.

A pesar de contar con un empleo estable, remarcó que no logra cubrir todos los gastos sin ayuda. “Todo lo que hemos logrado es gracias a mi esfuerzo y el de mi esposo. Y la gran parte es también gracias a mi negocio”, señaló. El emprendimiento propio resulta clave para sostener a su familia.

La joven contó que gana US$ 600 por semana Captura de pantalla TikTok (@elly_vloggers)

De esta manera, la trabajadora insistió en que hoy con un solo empleo apenas se puede sobrevivir. “Vivir no es solo pagar renta y comer arroz con huevo, para mí vivir es poder disfrutar también las oportunidades que te ofrece este país”, algo que, según su relato, por el momento, cada vez está más lejos de su alcance.