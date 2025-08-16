Es defensora de migrantes, el ICE la detuvo en el tráfico y un gesto causó indignación: “Chocaron las manos”

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) detuvo a una ciudadana mexicana en Alabama que es defensora de los derechos de los migrantes. La joven enfrenta un proceso de deportación y un momento de la detención generó indignación en la comunidad cuando dos agentes chocaron las manos.

El ICE detuvo a una joven mexicana y los oficiales chocaron las manos

El Departamento de Policía de Leeds compartió las imágenes oficiales del arresto de Giovanna Hernández, el 5 de agosto pasado alrededor de las 8 horas en Birmingham. Las autoridades alegaron la conducción imprudente de la joven, pero los vecinos de la localidad lanzaron un movimiento de apoyo para su liberación.

Below are the laws that have been passed this year in the State of Alabama. I am sharing the video, which shows why we stopped the person who has been detained by U.S. Immigration and Customs Enforcement and reported first by al.com. This video is without sound because of personal information. The faces are covered of all law enforcement officers and vehicle license plates from the Leeds Police Department and the U.S. Immigration and Customs Enforcemtent. The driver’s head is covered as well as her license plate. As you can see, the young lady, who only possessed a Mexico-Issued Identification, was traveling at least up to 91 mph as recorded on the dash video in the left-hand corner, weaving in and out of traffic and following too close. Also, the windows are darkly tinted on the Honda that she was driving. We have a duty to protect the public and must stop individuals who are recklessly driving on our streets and highways. We would not have stopped her or had any idea of our immigration status if she would have been operating her vehicle safely. I have included two bills that were signed into law during the 2025 session and all agencies will have to comply with these laws beginning this year. Hopefully, this video will provide some clarification that she was stopped on probable cause and Officers had cause to check her with our federal partners, who responded immediately to the scene and took custody of her. The Leeds Police Department has nothing to do with the procedures once the person is released to Federal Authorities. "Yesterday, Governor Ivey signed SB 53, which is in effect a “show me your papers” law. The law requires local law enforcement officers to call federal immigration officials if they have a “reasonable suspicion” that the person is present in the U.S. unlawfully, unless that person can show certain documentation. SB 53 also requires immigration status checks for anyone in any state, county, or municipal jail in Alabama who has been charged with certain crimes. Finally, SB 53 also creates a new state crime of “human smuggling,” which criminalizes the transporting into the state of Alabama anyone who is known to be an undocumented immigrant. The law provides limited exemptions for official educational trips, health care providers, attorneys transporting their clients to or from government facilities, travel for “religious or charitable purposes,” or for governmental purposes. However, these exemptions do not protect community members, family and friends driving with their loved ones, so they will be at risk of being targeted under this law." https://alabamareflector.com/2025/05/07/alabama-house-passes-two-bills-targeting-immigrants-without-legal-status/rcemetteneg Publicada por Leeds Alabama Police Department en Viernes, 8 de agosto de 2025

“Aquí están los hechos: Giovanna Hernández iba muy cerca de un vehículo policial, lo rebasó erráticamente a 128 kilómetros por hora y le cerró el paso”, aseveró el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés). “Al presenciar esta conducción imprudente, el ICE y la policía local iniciaron una parada de tráfico y descubrieron que era una inmigrante indocumentada de México”.

Actualmente, Hernández se encuentra en un centro de detención de Louisiana y podría enfrentar una orden de deportación de Estados Unidos.

El comunicado del DHS tras el arresto de la joven X/@dhsgov

Además del temor de que su hija esté bajo custodia del ICE, su madre Gina expresó a Telemundo la indignación que le causó ver cómo dos agentes federales chocaban los puños “en señal de victoria” en medio del operativo, a través de las imágenes que compartió la policía de Leeds.

El Departamento local señaló que Hernández únicamente presentó una identificación emitida en México y que cambió de carril “de forma imprudente y siguiendo demasiado de cerca a otros vehículos”.

Hernández fue detenida en una carretera del estado y los agentes la llevaron a un centro de detención Facebook/Leeds Alabama Police Department

“Tenemos el deber de proteger al público y debemos detener a las personas que conducen de manera temeraria por nuestras calles y carreteras. No la habríamos detenido ni habríamos tenido idea de su estatus migratorio si hubiera estado operando su vehículo de forma segura”, sostuvo el Departamento.

Piden la libertad de la ciudadana mexicana detenida por ICE en Alabama

Giovanna llegó a EE.UU. cuando tenía 7 años y, con el tiempo, encontró su vocación al estudiar una maestría en Trabajo Social. Ya graduada, se desempeña en la Hispanic Interest Coalition of Alabama (HICA), en defensa de las familias migrantes.

Precisamente ese colectivo lanzó una iniciativa de apoyo a la joven para insistir en su liberación de las autoridades federales. “Hacemos un llamado al ICE, a los legisladores y a quienes toman decisiones”, señalaron, con el siguiente pedido:

La liberación inmediata de Giovanna Hernández.

La detención de todo proceso de deportación.

La adquisición de una vía para permanecer legalmente en EE.UU.

Un movimiento de la comunidad pide la liberación de Giovanna GoFundMe

A este pedido, se sumaron campañas en GoFundMe y Change.org para la liberación de la joven.

Las autoridades locales alegaron que la gobernadora de Alabama, Kay Ivey, firmó recientemente el proyecto de ley SB 53, que denominaron “muéstrame tus papeles”. En el comunicado, indicaron: “La ley exige que los oficiales de las fuerzas del orden locales llamen a las federales de inmigración si tienen una sospecha razonable de que una persona está presente en EE.UU. de manera ilegal”.