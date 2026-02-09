Es dominicana y cuenta cómo logró ir al Super Bowl 2026 con su trabajo: “Cumplí el sueño de mi padre”

Una creadora de contenido, oriunda de República Dominicana, logró ir al Super Bowl 2026 con su trabajo, luego de asistir el fin de semana anterior a los Premios Grammy. A través de sus redes sociales, reveló cómo consiguió acudir al evento y compartió un video en el que les cuenta a sus padres que los llevaría al espectáculo deportivo, que estuvo repleto de alusiones a la cultura latinoamericana en el show de medio tiempo de Bad Bunny.

La dominicana que logró ir al Super Bowl 2026

Jessica Judith es una influencer nacida en República Dominicana que tiene más de 1.700.000 seguidores en su cuenta de Instagram. Con su base de fanáticos, el fin de semana anterior había asistido al evento de los Premios Grammy para realizar entrevistas para Elle.

La dominicana que logró asistir al Super Bowl 2026 e invitó a su padre

En un primer video publicado en sus redes, contó que días atrás le había llegado la novedad de que estaría presente. “Por más emocionada que esté con esta noticia, hay una persona a la que esto le emociona muchísimo más y se merece vivir esta experiencia: mi padre”, indicó.

Según relató, mirar el evento juntos desde su hogar es una tradición de cada año con su familia. Hasta el momento, nunca habían asistido de manera presencial, aunque sobre el final de la publicación aparecen imágenes de otros shows a los que fueron juntos.

Así les contó a sus papás que irían al Super Bowl 2026

En un segundo video publicado en Instagram, la influencer dominicana llamó a su madre para comunicarle que su padre la acompañaría al evento. "Tengo una sorpresa para papi, me lo llevo al Super Bowl. A él le va a dar una vaina“.

Cuando se comunicó con su padre, le preguntó primero cómo iba a hacer para ver el partido. Ante esta consulta, el hombre, inocentemente, respondió que no podría compartir el evento con ella porque no tenía el día libre. Según la joven, él iba a viajar a Miami para mirarlo juntos por televisión.

La influencer dominicana no pudo ocultar su emoción al anunciarle a su padre que irían juntos al Super Bowl @jess.judith

En este contexto, la noticia de la joven llegó de manera sorpresiva. “Entonces, ¿no puedes tomar el día libre ni siquiera si te digo que te voy a llevar al Super Bowl?“, inquirió.

Atónito ante la sorpresa, el padre se emocionó de manera visible en el video, y aseguró que, bajo estos términos, podría arreglarse de alguna manera para asistir. El video concluyó con la imagen de Jessica, su padre y su madre en videollamada, emocionados por la noticia y la posibilidad de asistir al evento.

El toque latino en el Super Bowl 2026 en California

El partido entre los Seattle Seahawks y los New England Patriots contó con la presentación de Bad Bunny para el show de medio tiempo. Ante la especulación de que llevaría un mensaje latino, el artista no decepcionó a sus fanáticos y realizó una presentación repleta de alusiones a Puerto Rico y Latinoamérica.

El show de Bad Bunny en el medio tiempo del Super Bowl 2026 estuvo repleto de referencias a la cultura latinoamericana Matt Slocum - AP

En forma de homenaje a su tierra natal, el escenario estuvo decorado con palmeras, caña de azúcar y demás vegetación autóctona de su país de origen.

Sobre el final, repitió una frase histórica en Estados Unidos y la resignificó. “Dios bendiga a América”, expresó, y luego nombró, uno por uno, a casi todos los países del continente.

Para concluir, caminó con las banderas de todas las naciones mencionadas y dejó un mensaje en una pantalla grande: "Lo único más poderoso que el odio es el amor“.