Es latina, migró a Estados Unidos cuando era bebé y ahora está nominada a un prestigioso premio por su libro de cocina

Karla Tatiana Vasquez nació en El Salvador y fue trasladada a Los Ángeles cuando apenas era un bebé, creció rodeada de aromas que salían de la cocina de su abuela. Hoy, esa herencia cultural la posiciona entre las nominadas a los prestigiosos premios James Beard, gracias a su primer libro de cocina salvadoreña, publicado por una editorial de amplia distribución en Estados Unidos.

De migrar a EE.UU a la nominación de un premio con su libro de cocina

Después de que la familia de Karla Tatiana Vasquez emigrara a Estados Unidos, se establecieron en sur de California, donde su madre y su abuela conservaron las tradiciones a través de la cocina. “Cocinar se convirtió en una manera para Vásquez de reconectarse con su herencia y construir comunidad”, contó en una entrevista con Los Angeles Times.

The SalviSoul Cookbook: Salvadoran Recipes and the Women Who Preserve Them. Foto: Instagram @Karla_TV instagram

Durante su adolescencia, Karla advirtió la escasez de libros o recursos que documentaran con profundidad la gastronomía salvadoreña. Esa ausencia la impulsó a investigar, recolectar información y escribir. Luego de casi diez años de trabajo, publicó The SalviSoul Cookbook: Salvadoran Recipes and the Women Who Preserve Them, una obra que no solo recupera platos típicos, sino también las historias de las mujeres que los preservan.

Editado por Ten Speed Press, el libro marcó un antes y un después, es el primer recetario salvadoreño publicado por una editorial de gran proyección en EE.UU. Esto permitió que las recetas llegaran a hogares en todo el país, incluidas muchas familias jóvenes salvadoreñas que no crecieron con acceso directo a estas tradiciones culinarias.

El orgullo de cocinar como tu abuela y compartirlo al mundo

El proyecto comenzó por una necesidad íntima, Karla quería preparar salpicón, uno de sus platos favoritos, pero no hallaba una fuente confiable que explicara su elaboración tradicional. Esa búsqueda la llevó a entrevistar a mujeres salvadoreñas radicadas en Estados Unidos, muchas de ellas migrantes como su madre.

Su objetivo no era solo recuperar recetas, sino también recoger relatos de resistencia, adaptación y memoria. De esta forma nació SalviSoul, una iniciativa que fusiona la cocina con la documentación oral.

Karla Tatiana Vasquez en abcgma3. Foto: Instagram @Karla_TV instagram

Para Vasquez, cada receta refleja una experiencia de vida. Su libro reúne 80 preparaciones que incluyen desde sopas y panes hasta postres tradicionales; todo acompañado por retratos fotográficos e historias de las cocineras que compartieron su conocimiento. Su intención fue rendir homenaje a las mujeres que fueron el alma de la cocina salvadoreña en la diáspora, según cuenta el medio NPR.

Una voz latina en la alta cocina de EE.UU.

En mayo de 2025, The SalviSoul Cookbook fue nominado al premio James Beard, uno de los más destacados en el ámbito gastronómico. La nominación se dio en la categoría “Libros de cocina internacional”, lo que posicionó a Karla entre las autoras más reconocidas del año.

Este reconocimiento valida su labor como escritora y cocinera, además de abrir espacio a las voces centroamericanas dentro del mundo gastronómico estadounidense. Según Los Angeles Times, su inclusión en la lista de nominados representa un paso importante hacia la visibilización de culturas que estuvieron ausentes en este tipo de premiaciones.

Editado por Ten Speed Press, es el primer recetario salvadoreño. Foto: Instagram @Karla_TV instagram

La comunidad salvadoreña en Estados Unidos, que supera los dos millones de personas, celebró la noticia con entusiasmo. Medios como Telemundo destacaron la relevancia de que una autora con raíces salvadoreñas figure entre los nombres más influyentes de la escena gastronómica actual.

Un recetario que preserva cultura e identidad

Más allá de su función práctica, The SalviSoul Cookbook es una obra que entrelaza gastronomía, historia y memoria. Las recetas no están limitadas a ingredientes y procedimientos; cada una se acompaña de entrevistas e historias que revelan el contexto cultural y familiar en el que se originaron.

Entre las especialidades destacadas se encuentran los panes con pollo, la sopa de pata, las empanadas de plátano y las torrejas. Todas están ilustradas con fotografías a color y adaptadas para personas que residen fuera de El Salvador, pero desean reconectar con sus raíces a través de la cocina.

El aporte de Karla Tatiana Vasquez marca un punto de inflexión. Por primera vez, la gastronomía salvadoreña cuenta con un libro de referencia editado por una editorial de prestigio; una obra que refleja con respeto y profundidad lo que significa cocinar para recordar quiénes somos y de dónde venimos.