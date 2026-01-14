Es oficial: qué implica la pausa en las visas para Guatemala y Cuba, países latinos con gran número de migrantes en EE.UU.
El memorando ordena a los funcionarios consulares congelar las solicitudes, según la ley vigente, mientras las agencias federales reevalúan los procedimientos de selección
La administración Trump suspendió de manera indefinida el procesamiento de visas de inmigrante para ciudadanos de 75 países, incluidos Cuba y Guatemala. La medida busca imponer criterios más estrictos a los solicitantes provenientes de estas naciones.
Cómo afecta la pausa en las visas para los guatemaltecos y cubanos
Cuba y Guatemala forman parte de un listado de países de los cuales el Departamento de Estado (DOS, por sus siglas en inglés) pausó el procesamiento de visas de inmigrante a partir del 21 de enero de 2026.
La normativa busca evitar la entrada de personas que el estado considere “carga pública”. Para ello, los oficiales consulares deberán aplicar criterios más estrictos y evaluar los factores como la edad, salud, dominio del inglés, finanzas y la posibilidad de atención médica a largo plazo.
Incluso, solicitantes con sobrepeso, edad avanzada o quienes hayan recibido en el pasado ayudas económicas del Estado podrían ser rechazados por estos nuevos estándares, según consignó Fox News.
Los cubanos también cuentan con una medida financiera adicional que dificulta la obtención de otros tipos de visados. El 8 de enero, el DOS anunció que cualquier ciudadano que viaje con un pasaporte cubano que sea elegible para una visa B1/B2, deberá depositar una fianza de US$5000, US$10.000 o US$15.000.
El monto se determina durante la entrevista para la visa y el solicitante debe presentar el Formulario I-352 del Departamento de Seguridad Nacional (DHS).
Noticia en desarrollo.
