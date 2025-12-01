Actualizaciones recientes y qué dice el Uscis sobre el parole humanitario para inmigrantes en EE.UU.

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de EE.UU. (Uscis, por sus siglas en inglés) se encarga de procesar las solicitudes del permiso de permanencia temporal, también conocido como parole humanitario. Estas son las actualizaciones recientes sobre el trámite para inmigrantes.

Qué dice el Uscis sobre el parole humanitario

La agencia explica que las personas que están fuera de Estados Unidos pueden solicitar un parole basado en razones humanitarias urgentes o un beneficio público significativo. El permiso autoriza a una persona, que de otra manera resulta inadmisible o inelegible, para ser admitido por un periodo temporal.

El Uscis ejerce su discreción para otorgar permisos de permanencia temporal Freepik

Se puede solicitar un permiso de permanencia temporal para sí mismo o para otra persona al presentar el Formulario I-131.

Actualizaciones recientes sobre el parole en EE.UU.

La actualización más reciente de este proceso tiene que ver con el precio. En octubre, la agencia anunció la entrada en vigor de una tarifa de 1000 dólares para la concesión de libertad condicional, conforme a la ley HR-1, también conocida como “One Big Beautiful Bill Act”.

La medida es obligatoria desde el pasado 16 de octubre de 2025, salvo en las excepciones definidas por la norma. El monto fijado corresponde al año fiscal 2025 y será ajustado anualmente por la inflación.

El cobro se efectuará únicamente cuando la solicitud sea aprobada condicionalmente, es decir, una vez que el organismo determine que el solicitante reúne los requisitos para recibir el parole.

Además del Uscis, se designó a la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) y a Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) para administrar la aplicación de la nueva tarifa.

El pasado 15 de octubre la agencia confirmó la entrada en vigor de una nueva tarifa para el parole Freepik

Duración del permiso de permanencia temporal y cómo funciona

El Uscis advierte que una persona que llega a EE.UU. bajo un parole "no ha sido admitida formalmente a Estados Unidos para propósitos de la ley de inmigración“. Además, el permiso no tiene el propósito de ser utilizado para eludir el trámite de visa y los plazos de procesamiento normales.

Si se concede el permiso de permanencia temporal, el organismo especificará la duración. Usualmente, se otorga por un periodo que no excede de un año, aunque es posible que se autorice por un periodo más largo.

El parole termina en la fecha en que culmina el plazo del permiso o cuando el beneficiario sale de Estados Unidos, lo que ocurra primero.

Un factor importante que se considera al determinar la elegibilidad, es si el beneficiario tendrá medios de sustento mientras esté en Estados Unidos. En ese sentido, el Uscis requiere que se presente evidencia sobre una persona que haya accedido a ser patrocinador económico.

“No proporcionar evidencia de patrocinio económico para la estadía en Estados Unidos es un factor negativo de peso que podría resultar en la denegación del permiso de permanencia temporal”, advierte el organismo.

El Uscis puede revocar el parole en cualquier momento si determina que dicho permiso ya no es necesario Freepik

Renovación del parole y salir de viaje: los detalles

Aunque el permiso es temporal por naturaleza, en algunos casos, el beneficiario tendría que permanecer en EE.UU. después del periodo de autorización. En esos casos, puede solicitar un nuevo periodo, conocido como renovación o re-parole.

La agencia explica que si el beneficiario sale de Estados Unidos, el permiso de permanencia temporal se cancelará. Por lo tanto, si desea viajar al extranjero y regresar al país norteamericano en calidad de persona que tiene parole, debe presentar una solicitud con un Formulario I-131 para solicitar un advanced parole.