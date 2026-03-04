Green card rejected: la regla del Uscis que podría dejar sin residencia permanente a los migrantes que no la cumplan

Mudarse dentro de Estados Unidos puede parecer sencillo, pero implica una obligación legal que, si se incumple, puede frustrar el sueño de obtener la residencia permanente. Se trata de la “regla de los 10 días” del Servicio de Ciudadanía e Inmigración (Uscis, por sus siglas en inglés), que exige reportar cualquier cambio de domicilio en un plazo estricto.

¿En qué consiste la regla de los 10 días del Uscis?

De acuerdo con el Uscis, la normativa establece que la mayoría de los extranjeros que residen en el país norteamericano deben informar a la agencia cualquier modificación de dirección dentro de los 10 días calendario posteriores a la mudanza.

Esta exigencia no solo alcanza a quienes ya son residentes permanentes, sino también a solicitantes de ajuste de estatus, personas con trámites de asilo pendientes, beneficiarios de permisos de trabajo y otros extranjeros con procesos migratorios en curso.

Esta regla no es opcional y afecta a casi todas las categorías migratorias. El incumplimiento puede interpretarse como una violación de los términos del estatus

La obligación tiene excepciones limitadas. Según detalla el propio organismo, no aplica para titulares de visas diplomáticas A o G ni para visitantes bajo el programa de exención de visa. Sin embargo, fuera de esos casos puntuales, el deber de notificar el nuevo domicilio es general y obligatorio.

El Uscis remarca que el objetivo de esta regla es asegurar que los solicitantes reciban toda la correspondencia y los beneficios sin demoras.

En otras palabras, si la agencia envía una notificación relacionada con una entrevista, una solicitud de evidencia adicional o incluso una decisión final sobre una green card y el interesado no actualizó su dirección, el documento podría perderse.

La advertencia del Uscis para todos los migrantes

Un punto central que subraya el Uscis es que cambiar la dirección con el Servicio Postal de Estados Unidos (USPS, por sus siglas en inglés) no modifica automáticamente los datos registrados ante la autoridad migratoria.

Por eso, la institución recomienda actualizar la información tanto con el USPS como con el propio Uscis. Incluso sugiere utilizar la herramienta oficial para verificar códigos postales y asegurarse de que la dirección esté escrita con las abreviaturas y el formato estándar reconocidos por el servicio postal, a fin de evitar errores que puedan entorpecer el envío.

Notificar la mudanza al correo postal (USPS) no actualiza automáticamente los datos ante el Uscis

Cómo deben notificar los migrantes el cambio de dirección

El Uscis alienta a realizar el trámite de manera digital, a través de una cuenta en línea.

La actualización online se realiza mediante la herramienta de autoservicio denominada Enterprise Change of Address (E-COA), disponible dentro de la cuenta personal en el portal oficial. Este mecanismo permite procesar el cambio casi de inmediato y evita la necesidad de enviar por correo el formulario en papel AR-11, conocido como Alien’s Change of Address Card.

No obstante, quienes opten por el formulario físico también cumplen con la exigencia legal. Aun así, el Uscis advierte que la vía tradicional no genera una actualización automatizada en sus sistemas, por lo que insiste en que la opción digital resulta más eficiente y segura.

Aunque el método digital es el preferido por su rapidez, sigue vigente el uso del formulario físico

El riesgo de una green card rechazada

Aunque la regla de los 10 días puede parecer un requisito administrativo menor, su incumplimiento puede tener consecuencias profundas. No recibir una citación para una entrevista, omitir la respuesta a un requerimiento de evidencia o desconocer una notificación oficial por no haber informado la mudanza puede derivar en la denegación de un beneficio migratorio.

El propio Uscis enfatiza que la notificación oportuna del cambio de dirección es esencial para evitar demoras y asegurar que los beneficios se otorguen sin obstáculos.