Green card sin ciudadanía: qué dice la ley que busca favorecer a los migrantes y que apoyan los aliados de Trump

En medio de las políticas migratorias de la administración Trump, un dúo bipartidista presentará un proyecto de ley que proporcionaría estatus legal a ciertos migrantes indocumentados. Este se denomina Ley de Dignidad 2025.

En qué consiste la Ley de Dignidad

La propuesta legislativa es patrocinada por las representantes María Elvira Salazar (republicana en Florida) y Verónica Escobar (demócrata en Texas). La misma prevé dar una solución práctica a la inmigración ilegal con un estatus legal para inmigrantes que ya contribuyen al país.

El proyecto de ley patrocinado por Salazar ofrece un estatus legal de siete años con autorización de trabajo para inmigrantes indocumentados Instagram/@maelvirasalazar

Para ello, ofrecen un estatus legal de siete años con autorización de trabajo para inmigrantes con estatus irregular en el país norteamericano que hayan residido en el país desde antes del 31 de diciembre de 2020.

“La Ley Dignidad moderniza nuestro sistema migratorio para que la aplicación de la ley sea efectiva, precisa y coherente con nuestros valores”, dijo Salazar en un comunicado presentado en su sitio web.

Luego agregó: “Corrige lo que no funciona, enfoca a ICE en las verdaderas amenazas y establece un proceso estricto y basado en el mérito para personas trabajadoras que han vivido aquí y han contribuido a este país. No es ciudadanía. No es amnistía. Es dignidad”.

De qué manera beneficia a los migrantes y cómo se puede aplicar

Esta amnistía no ofrece un camino directo hacia la ciudadanía estadounidense y afecta a cada migrante en función de su caso particular.

Las personas que cuentan con estatus irregular desde 2020 pueden formar parte de la Ley Dignidad Imagen creada por IA de Freepik - Imagen creada por IA de Freepik

De acuerdo con NBC News, las personas que no cuentan con un estatus regular en EE.UU. previo al 31 de diciembre de 2020 pueden acceder a este programa para conseguir un permiso de trabajo y protección contra la deportación.

Para poder calificar, los migrantes deben pagar una restitución de US$7,000, someterse a una verificación de antecedentes penales y registrarse de manera regular ante el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés).

Los migrantes que quieran aplicar a la Ley Dignididad deberán pagar una restitución de US$7,000 para acceder Emilio Morenatti - AP

La normativa también beneficia a las familias de estatus mixto, ya que crea una vía legal para que los cónyuges de ciudadanos estadounidenses regularicen su situación sin ser separados de sus familias.

Nuevas oportunidades para los dreamers

La Ley Dignidad busca proteger de igual modo a los “dreamers”, los jóvenes inmigrantes con estatus irregular en Estados Unidos que llegaron al país con sus padres cuando eran niños.

Los "Dreamers" podrán acceder a un estatus legal condicional por diez años Freepik

En ese sentido, se les otorgará un estatus legal condicional por un periodo de diez años y un camino hacia la residencia permanente (más conocida como green card) a través del empleo, el servicio militar o la educación superior.

Para conseguir la residencia a través del programa, deben superar una verificación de antecedentes penales y cumplir con estándares educativos específicos para ser elegibles, según consignó un documento oficial sobre el proyecto de ley.

Estatus actual de la propuesta

A principios de este año, la Ley Dignidad se posiciona como la única iniciativa migratoria bipartidista viable en el Congreso. Este mes, el proyecto cuenta con 35 copatrocinadores en la Cámara de Representantes, con apoyo de legisladores tanto republicanos como demócratas.

Asimismo, ha recibido el aval de más de 65 organizaciones nacionales, incluyendo la Cámara de Comercio de EE. UU., grupos religiosos y asociaciones agrícolas.