“Ley de ajuste venezolano”: alerta por la promesa con la green card que deja a los inmigrantes sin dinero ni papeles

Ante la intensificación de redadas migratorias y el endurecimiento de los requisitos para inmigrar a Estados Unidos de manera legal, se incrementó notablemente el número de esquemas fraudulentos que buscan aprovecharse de las necesidades de los extranjeros que desean quedarse en el país. Para prevenir a las posibles víctimas, las autoridades de Estados Unidos advirtieron sobre una estafa con la green card que puede dejar a las personas sin dinero y sin papeles.

Cómo funciona la nueva estafa con la green card: “Ley de ajuste venezolano”

Para establecerse en Estados Unidos, una de las opciones más buscadas es la residencia permanente, conocida también como green card. Frente a la cancelación del Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés), muchos migrantes venezolanos apuntaron a tramitar este documento, pero no todos cumplen los requisitos.

Ante este escenario, la Embajada de Estados Unidos en México alertó a los extranjeros sobre la nueva estafa que predomina en internet.

La nueva estafa con la green card apunta a venezolanos que quieren residir en EE.UU., pero puede afectar a cualquier solicitante Freepik

En su cuenta de X, el organismo indicó que por medio de TikTok se difundieron supuestos programas migratorios para venezolanos, presentados como “vías legales“.

Uno de los programas, según la embajada, lleva el nombre de “Ajuste Venezolano” y promete otorgar la residencia permanente a más de 400 mil personas, lo que incluye a quienes ingresaron antes del 31 de diciembre de 2021. Los estafadores describen solicitudes a través de familiares residentes como mecanismo central.

Otros aseguran la existencia de una medida para 24.000 venezolanos que permitiría ingresar a Estados Unidos mediante parole con autorización de trabajo por dos años, basado en un patrocinador estadounidense.

La embajada remarcó que todos estos supuestos programas “son contenidos falsos”, y como advertencia concluyó: “No te dejes engañar por contenidos sensacionalistas que no tienen respaldo de comunicaciones oficiales”.

Cómo aumentaron las estafas migratorias y la desinformación en 2025 en EE.UU.

En el marco de las constantes redadas que atemorizan a la comunidad migrante en Estados Unidos, la desinformación también incrementó notablemente.

Una encuesta de Conexión Migrante y Factchequeado exhibe que la desinformación migratoria creció del 30% en 2023 al 49,4% en 2025.

El 27,2% de los extranjeros encuestados por ambas organizaciones aseguraron que fueron víctimas de estafas o noticias falsas en 2025. Los principales canales de difusión aún son Facebook y WhatsApp, pero los fraudes también aumentaron en TikTok.

La desinformación y estafas sobre la green card en Estados Unidos afectan a más inmigrantes en la actualidad que en años anteriores Shutterstock

En un informe publicado en noviembre de 2025, la Asociación Estadounidense de Abogados (ABA, por sus siglas en inglés) documentó más de una docena de denuncias en todo el país sobre personas que se hacen pasar fraudulentamente por abogados de inmigración.

Las estrategias suelen implicar el uso no autorizado del nombre, el logotipo o la expresión “American Bar Association” en direcciones de correo electrónico, así como nombres de dominio y contratos fraudulentos. Los estafadores también proporcionan documentos de inmigración y licencias de abogados falsos.

Cómo identificar las estafas con green card en Estados Unidos: consejos prácticos

Para evitar caer en estafas migratorias, la firma de abogados de John Nwosu compartió los siguientes consejos:

Documentación sospechosa : verificar siempre la autenticidad de los documentos proporcionados durante el proceso de solicitud de la tarjeta verde. Los documentos fraudulentos pueden incluir cartas de empleo o estados financieros falsos.

: verificar siempre la autenticidad de los documentos proporcionados durante el proceso de solicitud de la tarjeta verde. Los documentos fraudulentos pueden incluir cartas de empleo o estados financieros falsos. Pedidos inusuales : estar atento a cualquiera que solicite tarifas inusuales o información personal que no forme parte del proceso de solicitud estándar. Los estafadores suelen usar estas tácticas para explotar a los solicitantes.

: estar atento a cualquiera que solicite tarifas inusuales o información personal que no forme parte del proceso de solicitud estándar. Los estafadores suelen usar estas tácticas para explotar a los solicitantes. Información incompleta o inconsistente : las solicitudes de tarjeta verde deben estar completas y consistentes. Las discrepancias en la información proporcionada pueden ser una señal de alerta de fraude.

: las solicitudes de tarjeta verde deben estar completas y consistentes. Las discrepancias en la información proporcionada pueden ser una señal de alerta de fraude. Afirmaciones sospechosas : las ofertas de tarjetas de residencia garantizadas o trámites acelerados a cambio de una tarifa suelen ser estafas. Los procesos legítimos no garantizan resultados ni ofrecen atajos.

: las ofertas de tarjetas de residencia garantizadas o trámites acelerados a cambio de una tarifa suelen ser estafas. Los procesos legítimos no garantizan resultados ni ofrecen atajos. Agentes no registrados: es importante asegurarse de que todos los agentes o consultores con los que el migrante trabaje estén debidamente registrados y acreditados.

Las estafas migratorias aumentaron notablemente en 2025; los expertos compartieron consejos para que los inmigrantes eviten caer en estos esquemas y perder su dinero Freepik

Además, para ayudar a proteger al público de los fraudes, la ABA instó a las personas a seguir estos pasos cuando busquen asistencia legal:

Reunirse con un abogado en su oficina, si es posible.

Solicitar ver un comprobante de licencia y verificar con la autoridad del estado para confirmar que la persona es un abogado acreditado y con buena reputación.

Revisar minuciosamente el contrato, comprender qué servicios está recibiendo y guardar una copia de todos los acuerdos.

Obtener siempre recibos de los pagos.

Intentar conseguir una segunda opinión, cuando sea posible, especialmente si las opciones parecen demasiado buenas para ser verdad.

Revisar todas las solicitudes o formularios enviados antes de firmarlos y obtener copias para sus registros.

Conservar siempre los documentos originales.

Si son víctimas, los inmigrantes pueden contactar a la policía local, la Fiscalía General del Estado, las agencias de protección al consumidor o la entidad que otorga licencias a los fiscales estatales.