Jorge Ramos muestra detalles del caso de la joven hondureña detenida en un aeropuerto y deportada sin razón aparente

Jorge Ramos, reconocido periodista y escritor mexicoestadounidense, entrevistó a Any Lucía López Belloza, la estudiante hondureña de 19 años que fue deportada por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) mientras intentaba volar a Texas para pasar Acción de Gracias. La joven se encuentra a la espera de la resolución de su caso.

El estatus actual de Any Lucía López

El periodista conversó con López y la activista Ivonne Rodríguez en su programa de YouTube del 6 de febrero. Allí, la joven relató cómo enfrentó a los agentes federales mientras esperaba abordar su vuelo de Boston a Texas.

“Todo iba bien, pasé por seguridad y estaba esperando abordar el avión. Cuando voy a que me escaneen el boleto, me dicen que había un error y que debía ir a Servicio de Cliente para ver qué pasaba. Cuando llegué a esa zona, ya estaban los oficiales de migración esperándome”, relató.

Al encontrarse con los agentes, le dijeron que no se iba a poder subir al avión y la sacaron del aeropuerto en un automóvil. Ya en el centro de detención de Burlington, un oficial le dijo que debía firmar su orden de deportación y que, aunque no lo hiciera, sería deportada de todos modos sin oportunidad de apelar.

López Belloza, cuya familia emigró a Estados Unidos en 2014, se encuentra actualmente con sus abuelos en Honduras Cortesía de Any Lucía López Belloza para ABC - Cortesía de Any Lucía López Belloza para ABC

“En cuanto me dieron para firmar la orden, me puse muy mal. No me lo creía. Nunca pensé que yo iba a pasar por esta situación o de estar en Honduras. Nunca se me cruzó por la mente. Yo ahí me dije: ‘Se acabaron mis sueños, les fracasé a mis papás’”, dijo.

Tras su relato, Ramos les consultó sobre los argumentos detrás de la administración Trump para su detención, que incluía una orden de deportación enviada a Any en 2016. Allí, Rodríguez señaló que hasta el 2 de febrero nadie ha podido localizar dicho documento.

Problemáticas familiares tras la deportación de Annie

La familia de Any también se enfrenta a una posible detención. De acuerdo con la joven, agentes de inmigración se presentaron a la casa de sus padres en Texas.

Los agentes de inmigración no interactuaron con los padres de Any ICE

Cuando los oficiales se bajaron del vehículo, sus padres tuvieron que correr hacia el interior de la vivienda para evitar que los oficiales los interceptaran. “No les dijeron nada, nada más se les aparecieron”, señaló la hondureña.

El suceso ha afectado a la familia en conjunto con la deportación de Any. Pese a comunicarle a su hija que todo se encuentra bien, la joven asegura que sus padres están muy “ansiosos”.

“Yo, aunque ellos digan que se encuentran bien, sé perfectamente que no es así. Nunca pensamos que esto me iba a pasar”, agregó.

Any asegura que sus padres sufrieron una persecusión por parte de los agentes Cortesía de Any Lucía López Belloza para The Cut - Cortesía de Any Lucía López Belloza para The Cut

Sobre la situación legal de los padres de la hondureña, la activista Ivonne Rodríguez señaló que la familia es un ejemplo de la “escasez de vías legales” para que inmigrantes en su situación obtengan un estatus legal. Pese a ello, buscan impulsar algún tipo de protección.

La postura de la administración Trump tras el caso de Any

Después de publicarse la entrevista de Any, la administración Trump aseguró que era “inviable” otorgarle una visa de estudiante a López dado que “no parecía reunir los requisitos” para obtenerla, según un informe de Telemundo.

Asimismo, se negaron a llevarla de regreso a Estados Unidos porque, pese a cometer una “infracción involuntaria”, la estudiante era “objeto de una orden definitiva de expulsión y seguiría sujeta a detención y expulsión si regresa a Estados Unidos”.