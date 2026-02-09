Qué es de la vida del periodista latino Jorge Ramos en medio del avance del ICE en EE.UU.

Mientras continúan los operativos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) en Estados Unidos, el periodista Jorge Ramos tiene un rol activo en la difusión de estos temas. Como un ícono latino durante décadas gracias a su trabajo como conductor de un noticiero, hoy tiene un podcast con su hija Paola en el que sigue la agenda migratoria.

Jorge Ramos tiene un podcast con su hija Paola y habla sobre los operativos del ICE

Luego de casi 40 años como conductor del Noticiero Univisión, en 2024 el mexicano tomó nuevos rumbos y abandonó su rol televisivo. Su trayectoria profesional continuó con Así Veo las Cosas, un canal de YouTube que lo tiene como protagonista, donde Ramos sigue lo que ocurre con los migrantes en EE.UU.

Actualmente, Jorge Ramos tiene un podcast junto a su hija Paola IG @jorgeramosnews

El canal, que se mantiene activo, tiene más de 373.000 suscriptores en la plataforma. En paralelo a su actividad profesional, que lo tiene como principal cara visible en la plataforma de videos, también está al frente de un podcast.

En este caso, realiza el contenido junto a su hija Paola Ramos, con quien discute sobre distintos temas de actualidad. Más allá de la agenda de noticias, The Moment, el nombre que tiene el podcast, presenta un espacio más amplio de debate.

El comentario de Jorge Ramos y su hija Paola sobre el ICE en su podcast The Moment

Con capítulos que duran entre 40 minutos y una hora, padre e hija tienen oportunidad de discutir en profundidad el trasfondo de lo que observan detrás de los hechos de coyuntura.

Por ejemplo, en la previa al Super Bowl 2026, en el último capítulo hablan sobre Bad Bunny y cómo el escenario político se infiltró en el show de medio tiempo de la final de la NFL. Los capítulos se comparten en YouTube bajo la misma cuenta donde el periodista sube el resto de su contenido y también se pueden escuchar desde plataformas de audio.

La historia de Paola, la hija de Jorge Ramos con quien tiene un podcast

Más allá del reconocimiento por ser familia del histórico periodista latino, la mujer de 38 años tiene un recorrido político. Ramos nació en Miami, Florida, en 1987, como fruto del matrimonio entre su padre y la cubana Gina Montaner.

En 2009, se graduó en una licenciatura en Ciencias Políticas y Gobierno del Barnard College. Posteriormente, completó una maestría en Políticas Públicas en la Harvard Kennedy School, la cual finalizó en 2015.

Durante ese posgrado, comenzó a destacar y a acercarse al Partido Demócrata. En 2012, participó de la campaña de reelección de Barack Obama y en 2016 fue designada como subdirectora de medios hispanos para la campaña de Hillary Clinton, quien finalmente perdió las elecciones ante Donald Trump.

La hija de Jorge Ramos trabajó en la campaña presidencial de Hillary Clinton como subdirectora de medios hispanos Instagram/@paoramos

En el rubro de los medios de comunicación, Paola es colaboradora de las cadenas Telemundo y MS Now y es protagonista del podcast The Moment junto a su padre.

La historia de Jorge Ramos en EE.UU.: su llegada como migrante y su tiempo en Univisión

Ramos se fue de México a EE.UU. en 1983 y se estableció en Los Ángeles. Poco después, comenzó sus estudios en la Universidad de California de la ciudad (UCLA, por sus siglas en inglés) y obtuvo su título de periodista, según le contó a Los Angeles Times.

Tras un paso como reportero de KMEX, la estación afiliada de Univisión, en 1986 obtuvo el puesto de conductor del noticiero principal. Allí permaneció hasta 2024, cuando terminó su relación laboral.