Viajaba para pasar Acción de Gracias con su familia y el ICE la deportó a Honduras: ahora reconoce que fue un error

Any Lucía López Belloza, una estudiante universitaria originaria de Honduras, fue arrestada el pasado 20 de noviembre de 2025, cuando esperaba un vuelo en el aeropuerto de Boston. A casi dos meses de su deportación, el fiscal del caso reconoció el error, pero no dio esperanzas sobre la posibilidad de dar vuelta atrás.

El caso de Lucía López Belloza: deportada al viajar por Acción de Gracias

En una audiencia en un tribunal federal celebrada el martes en Boston, Massachusetts, el fiscal federal adjunto Mark Sauter reconoció que se violó la orden del tribunal, un hecho que atribuyó a un “error” de un oficial del Servicio Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés).

Lucía López Belloza intentaba abordar un vuelo de Boston a Austin cuando agentes de inmigración la arrestaron el 20 de noviembre Cortesía de Any Lucía López Belloza para The Cut - Cortesía de Any Lucía López Belloza para The Cut

La estudiante, de 19 años, de Babson College, fue detenida en el aeropuerto de Boston cuando esperaba un vuelo para regresar a su casa, en Texas, para pasar el Día de Acción de Gracias con su familia.

De acuerdo con The Associated Press, la deportación se produjo a pesar de una orden judicial de emergencia del 21 de noviembre, solicitada por el abogado de López, que ordenaba al gobierno mantenerla en Massachusetts o en otro lugar de Estados Unidos durante al menos 72 horas.

La agencia agrega que en la audiencia, el gobierno de EE.UU. argumentó que el tribunal carece de jurisdicción porque los abogados de López presentaron su demanda varias horas después de que ella llegara a Texas. Sin embargo, también reconoció que violó la orden del juez.

EE.UU. reconoce su error tras deportación de una estudiante hondureña

En documentos judiciales y en audiencia, los abogados del gobierno afirmaron que un agente del ICE creyó erróneamente que la orden ya no era aplicable porque López ya había salido de Massachusetts.

“El agente no activó un sistema que alerta a otros agentes del ICE de que un caso está sujeto a revisión judicial y que la deportación debe detenerse”, señalan.

López Belloza fue expulsada a pesar de una orden judicial que impedía al gobierno hacerlo mientras su caso migratorio estuviera pendiente Foto ICE

Sauter comentó: “En nombre del gobierno, queremos ofrecer nuestras más sinceras disculpas”. La infracción, añadió, fue “un error involuntario de una persona, no un acto deliberado de violación de una orden judicial”.

El abogado de la joven, Todd Pomerleau, dijo que fue deportada en clara violación de la orden del 21 de noviembre y que las acciones del gobierno la privaron del debido proceso. “Esperaba que el gobierno mostrara cierta indulgencia y la devolviera”, sentenció.

Según Reuters, Pomerleau, abogado de la estudiante, hizo un llamado al juez a ordenar al gobierno que facilite el regreso de su cliente y que declare a los funcionarios en desacato. “El estado de derecho debería importar”, expresó.

Por qué no permitirían su regreso

El gobierno argumenta que la deportación fue legal porque un juez de inmigración ordenó la deportación de López y su madre en 2016, y la Junta de Apelaciones de Inmigración desestimó su apelación en 2017. Los fiscales dijeron que ella podría haber presentado apelaciones adicionales o solicitado una suspensión de la deportación.

López Belloza, cuya familia emigró a Estados Unidos en 2014, se encuentra actualmente con sus abuelos en Honduras Cortesía de Any Lucía López Belloza para ABC - Cortesía de Any Lucía López Belloza para ABC

AP indica que el juez federal de distrito, Richard Stearns, “pareció descartar la posibilidad de declarar al gobierno en desacato, señalando que la violación no parecía intencional” y cuestionó su jurisdicción sobre el caso, “al concluir que la orden judicial se había presentado varias horas después de su traslado a Texas”.

“Puede que no sea culpa de nadie, pero ella fue víctima”, dijo Stearns. Agregó que López podría explorar la posibilidad de solicitar una visa de estudiante. El juez instó al gobierno de Trump a resolver un “lío burocrático” y planteó esa perspectiva como una “solución práctica” para resolver una demanda presentada.