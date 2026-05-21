Kathia Quiros, abogada: “La historia demuestra que cuando un migrante con ITIN es deportado, sigue pagando su préstamo”

El presidente Donald Trump firmó el 19 de mayo una orden ejecutiva orientada a aumentar la supervisión sobre clientes bancarios en Estados Unidos, con foco en inmigrantes que utilizan el Número de Identificación Personal del Contribuyente (ITIN, por sus siglas en inglés) para acceder a servicios financieros. Una abogada especializada afirmó que la disposición tiene principalmente un objetivo político.

Qué dijo Kathia Quiros sobre los créditos con ITIN y la orden bancaria de Trump

La nueva medida de Trump instruye a agencias regulatorias a revisar procedimientos vinculados a cuentas, créditos y tarjetas. El decreto, denominado “Restaurar la integridad del sistema financiero de EE.UU.”, sostiene que las entidades financieras enfrentan riesgos cuando otorgan préstamos a personas expuestas a procesos de deportación.

Según la Casa Blanca, una remoción del país norteamericano podría afectar la capacidad de pago de esos clientes y generar pérdidas económicas. La abogada de inmigración Kathia Quiros señaló que los bancos ya conocen desde hace años el funcionamiento de los préstamos otorgados a personas con ITIN.

“La orden ejecutiva les da 60 días a los organismos regulatorios para que identifiquen formas de alertar a los bancos de que darles préstamos a las personas con número de ITIN es riesgoso”, explicó la abogada en una entrevista con Telemundo.

Quiros detalló que la orden ejecutiva no modifica de forma inmediata las reglas bancarias vigentes. Según indicó, el gobierno federal busca enviar señales a su electorado sobre una “política de presión hacia inmigrantes“, aunque sin imponer cambios directos en la operatoria financiera.

“La historia ha demostrado que cuando una persona con número de ITIN es deportada, la casa se vende o la familia viene y sigue pagando; el banco no pierde”, señaló. “Entonces creo que esto es más una movida política que algo que realmente va a afectar a los bancos”, agregó.

El presidente de EE.UU., Donald Trump, instruye a los reguladores a buscar indicios de cuentas y créditos abiertos por personas sin estatus legal - - Saudi Press Agency

Qué ordena el decreto de Trump sobre bancos, ciudadanía y controles financieros

La normativa fija distintos plazos para que agencias federales elaboren nuevas directrices. En un período de 60 días, el Departamento del Tesoro deberá emitir advertencias sobre operaciones consideradas sospechosas, lo que incluye estructuras financieras utilizadas para ocultar identidades o evitar obligaciones tributarias.

Además, el texto ordena que en 90 días se presenten propuestas para modificar regulaciones vinculadas con la Ley de Secreto Bancario. Entre los cambios analizados figura la posibilidad de que las entidades financieras soliciten más información sobre ciudadanía, autorización laboral y situación migratoria de los clientes.

En un plazo de 180 días, las autoridades deberán evaluar ajustes en los programas de identificación bancaria y revisar el uso de matrículas consulares extranjeras como documentación aceptada para abrir cuentas o realizar trámites financieros.

Cómo impacta la orden ejecutiva en el uso del ITIN para cuentas y créditos

La orden ejecutiva colocó al ITIN dentro de los factores considerados de “mayor riesgo” para los controles financieros. El gobierno sostuvo que la utilización de este número tributario en reemplazo de un Seguro Social “requiere procesos adicionales de verificación para evitar posibles maniobras ilegales“.

Sin embargo, la versión final del decreto no incluyó un sistema obligatorio de verificación masiva de ciudadanía para todos los clientes bancarios. La medida quedó limitada a recomendaciones regulatorias y esquemas de análisis de riesgo. Para la abogada, el anuncio podría generar temor entre inmigrantes que actualmente utilizan bancos para administrar salarios, ahorros o créditos.

Cómo afecta la orden de Trump a migrante con ITIN, green card y a la otorgación de préstamos AP / Shutterstock

“Esto no es nada más que llamar la atención a la base inmigrante para mostrar que siguen presionándolos”, dijo Quiros. “Pero en realidad, esta orden ejecutiva no hace nada en contra de los inmigrantes. Más que pedirles a los organismos regulatorios que estén alertas, que estén atentos, que den directivas, pero no les dice nada nuevo a los bancos”, reiteró.

Quiros advirtió que el principal efecto de la orden podría reflejarse en la relación entre la comunidad migrante y el sistema financiero formal. Según explicó, muchas personas podrían optar por retirar su dinero de los bancos ante el temor de ser identificadas o investigadas.

“Tengo que pedirles que sigan bancarizando su dinero. Porque de no hacerlo nos pueden acusar de lavado, de fraude o de estar escondiendo o evadiendo impuestos. Así que es preferible por ahora seguir poniendo nuestro dinero en los bancos”, dijo.