De aprobado a estancado: el problema USCIS-NVC que nadie les explica a los migrantes

Cuando el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (Uscis, por sus siglas en inglés) aprueba una petición migratoria, el caso no siempre avanza de inmediato al Centro Nacional de Visas (NVC). Estas demoras afectan el inicio del proceso consular y pueden impactar en planes de viaje, entrevistas y procesos de reunificación familiar. Por lo tanto, los solicitantes deben revisar los plazos oficiales y responder a tiempo para evitar que el expediente quede estancado o incluso sea cancelado por inactividad.

Por qué se estancan las solicitudes aprobadas por el Uscis

Después de que el Uscis otorga el visto bueno a formularios como el I-130 y el I-140, el organismo debe transferir el expediente físico o digital hacia las oficinas del NVC, que luego crea el caso en su sistema. En ese paso intermedio pueden producirse demoras de semanas, durante las cuales el solicitante ya tiene la aprobación, pero aún no ve avances en el NVC.

El motivo por el que algunas solicitudes aprobadas por el Uscis pueden estancarse Imagen editada con IA / Uscis

Cuáles son los plazos de procesamiento vigentes y los tiempos de espera reales del NVC en 2026

Los períodos destinados al alta de nuevos casos dentro del sistema informático del NVC tienen variaciones constantes. La entidad gubernamental actualiza estas métricas semanalmente a través del portal de tiempos actuales.

Según la última actualización, al 18 de mayo de 2026 el organismo avanzaba con casos que había recibido desde Uscis el 5 de mayo. Ese plazo aplica a peticiones de familiares directos, preferencia familiar y preferencia laboral.

Además, el NVC informó que en esa misma actualización revisaba documentos enviados el 4 de mayo y respondía consultas públicas recibidas el 8 de mayo de 2026. Estos datos permiten estimar en qué punto se encuentra cada etapa del trámite: creación del caso, revisión documental o respuesta a consultas.

Por qué motivos el NVC puede cancelar una solicitud aprobada por el Uscis

La sección 203(g) de la Ley de Inmigración y Nacionalidad establece que una solicitud puede ser cancelada por inactividad del solicitante. La persona dispone de un plazo de un año para requerir el visado tras la notificación de disponibilidad. El sistema contempla una posible prórroga si el afectado demuestra razones de fuerza mayor ajenas a su control directo; de lo contrario, puede perder la fecha de prioridad y los beneficios asociados.

La revisón de los casos del Uscis en el NVC puede tardar varios días Imagen ilustrativa generada con IA

Después de que el NVC marca un caso como “documentalmente completo”, el expediente queda listo para que se programe la entrevista consular. Sin embargo, la fecha no se asigna de inmediato en todos los casos, ya que el tiempo de espera depende de la disponibilidad de citas en cada embajada o consulado. Según la sede diplomática y la categoría de visa, la entrevista puede demorar incluso meses.

Recomendaciones técnicas del Uscis para agilizar el trámite de visado

El usuario debe monitorear el estatus de su solicitud mediante la herramienta en línea del Uscis y la plataforma CEAC del NVC. Si el envío del expediente se retrasa o si se requiere una acción adicional sobre una petición ya aprobada, puede corresponder la presentación del formulario I-824. Esta solicitud permite pedirle a Uscis que tome una acción adicional o administrativa sobre un trámite migratorio aprobado.

Cómo descargar los formularios actualizados para los trámites de visas con el Uscis

En ese sentido, es de mucha importancia mantener toda la documentación actualizada para evitar demoras adicionales en el proceso.