La drástica postura de los hinchas mexicanos en EE.UU. ante el avance del ICE: “Fue muy difícil tomar la decisión”

Las redadas migratorias en Estados Unidos provocaron un vacío en las tribunas durante los partidos de la selección de México. En específico, el reconocido grupo de hinchas Cielito Lindo decidió no asistir al encuentro contra República Dominicana por la Copa de Oro 2025, mientras que varias peñas tomaron la misma determinación debido al temor por posibles operativos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés).

Menos público para ver a México por miedo a las redadas del ICE

La selección de México solía llenar estadios en Estados Unidos, pero eso cambió el 14 de junio. Mientras crece el miedo frente a las redadas migratorias, la asistencia cayó de forma drástica. Sin ir más lejos, apenas 54.309 personas fueron al SoFi Stadium de Inglewood, California, casi 10.000 menos que el promedio habitual. Ese estadio queda dentro del condado de Los Ángeles, epicentro de las recientes protestas contra los operativos del ICE.

La asistencia al debut del Tri ante Repúblicana Dominicana fue una de las más bajas de los últimos años, con menos de 55.000 personas en el SoFi Stadium Mark J. Terrill - AP

El temor se agravó por la presencia de agentes federales del ICE en eventos deportivos. En este contexto, organizaciones de fanáticos como Cielito Lindo, Pancho Villa’s Army y Patrones de México suspendieron actividades.

“Llenamos todos los estadios porque queremos sentirnos más cerca de México. No importa si tienes documentos o no, solo queremos sentir que estamos en México por un día y vivir esa fiesta”, comentó Paco Rubén, coordinador de Cielito Lindo, a CNN.

Cielito Lindo, ausente en los partidos de la selección de México por temor al ICE

Los líderes de la hinchada Cielito Lindo decidieron priorizar la seguridad de sus integrantes. Rubén contó que varios miembros del grupo prefirieron quedarse en sus casas o asistir a protestas en Los Ángeles en vez de ver a su selección.

De esa manera, la organización tomó la postura de no asistir a ninguno de los partidos restantes de la Copa de Oro. Rubén afirmó que la decisión no fue sencilla: “Planifico todo en función del calendario de la selección nacional. No puedo ir a bodas ni a reuniones familiares si juega México”.

Las tradicionales fiestas previas también se cancelaron. Livette Ruvalcaba, también coordinadora de Cielito Lindo, explicó: “Ese día es cuando más mexicanos nos sentimos. Así que fue muy difícil tomar la decisión. Llevamos muchos años apoyando a la selección nacional”. No obstante, aclaró que no pueden dejar de considerar la opinión de quienes no se sienten seguros.

Fanáticos relataron que sintieron temor por la presencia de patrullas y que muchos optaron por quedarse en casa o manifestarse Getty Images

El polémico mensaje de Javier Aguirre a la hincha de México

El director técnico de México, Javier Aguirre, fue criticado por su falta de compresión con los hinchas. Ante la pregunta sobre la situación migratoria, respondió: “No soy portavoz de los mexicanos. Soy el entrenador de la selección”.

Por su parte, Livette Ruvalcaba consideró esa declaración como un punto de quiebre. “Sus palabras fueron lo que nos impulsó a no ir. No pedíamos nada más que empatía”, explicó a CNN.

El avance del ICE y la preocupación de los hinchas de México

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, pidió evitar controles migratorios contra asistentes. Sin embargo, las dudas aumentaron tras una publicación eliminada de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés). La agencia anunció que estaría “lista y equipada” para el Mundial de Clubes, también disputado en Estados Unidos, lo que generó un estado de alarma en los fanáticos.

Luis Espinosa, de Sigo al Tri, contó que el ambiente en el estadio el 14 de junio, en el encuentro entre México y la República Dominicana, fue “un poco frío”. Aunque no se registraron incidentes, la presencia de patrullas bastó para generar ausencias significativas. Asimismo, las entradas se revendieron a menos de la mitad de su valor.

Javier Aguirre fue cuestionado por su falta de empatía al decir que no es portavoz de los mexicanos y solo dirige a la selección Moises Castillo - AP

En tanto, Paco Rubén que muchos seguidores siguen con temor: “Nuestros seguidores tienen miedo. Los miembros de nuestro grupo tienen miedo. Incluso quienes tienen documentos temen asistir a partidos, aunque no parece que les pregunten si tienen papeles o no”.

Panorama desalentador: así impactan las redadas en los hinchas mexicanos en EE.UU.

La crisis migratoria amenaza la conexión emocional con los hinchas mexicanos en EE.UU. En marzo, la peña vendió solo 50 boletos para la final de la Liga de las Naciones, cuando en el cierre de la Copa de Oro de 2023 llegaban a 800. “La gente ya tenía miedo”, dijo Rubén.

La incertidumbre también alcanza el Mundial 2026 de Canadá, México, Estados Unidos. Rafael Baqueiro, de Sigo al Tri, pidió que las autoridades garanticen un entorno de celebración: “México necesita ese impulso y que la afición esté presente”.

Por su parte, Espinosa agregó: “No queremos que se ponga en riesgo la integridad de nuestros compatriotas”.