La lista de los 36 nuevos países que EE.UU. podría poner en prohibición de entrada

El gobierno de Donald Trump presiona a otras 36 naciones para que reformen sus sistemas migratorios o podrían enfrentar restricciones similares a las ya impuestas. La advertencia fue enviada por telegrama el 14 de junio y afecta principalmente a países africanos.

Estados Unidos advierte sobre una posible prohibición migratoria

Según informó The New York Times, el Departamento de Estado notificó que los 36 países tienen 60 días para presentar planes de acción correctiva. La comunicación había fijado el miércoles 18 de junio a las 20 horas (ET) como plazo límite para recibir respuestas con planes de contingencia.

La advertencia fue enviada por telegrama por el Departamento de Estado y establece un plazo de 60 días para corregir las fallas señaladas por Estados Unidos J. Scott Applewhite - AP

Según el telegrama, estas naciones deben resolver:

Deficiencias en identificación .

. Antecedentes penales .

. Documentación.

Desde la perspectiva estadounidense, algunas no cuentan con gobiernos centrales confiables, otras presentan problemas en la seguridad de pasaportes o se niegan a recibir deportados.

Motivos de preocupación y posibles medidas: 36 países en alerta

El mensaje enumera varios motivos específicos que podrían motivar una futura prohibición. Entre ellos están:

La venta de ciudadanía .

. El alto índice de personas que exceden sus visas .

. La falta de cooperación con Estados Unidos.

La amenaza también alcanza a países con ciudadanos implicados en terrorismo o actividades antisemitas y antiestadounidenses. Sin embargo, el documento admite que no todos los casos presentan los mismos problemas.

¿Una ayuda de Estados Unidos? Incentivos para evitar sanciones

El Departamento de Estado planteó alternativas para que los países mitiguen el riesgo de ser sancionados. Por ejemplo,

Aceptar deportados de otros países.

Actuar como “tercer país seguro”.

Ambas podrían mejorar su situación ante el gobierno estadounidense. Una declaración oficial del Departamento señaló que el objetivo es “mantener los más altos estándares de seguridad nacional”. No se ofrecieron más detalles sobre la decisión ni sobre las deliberaciones internas.

El Departamento de Estado sugiere que aceptar deportados o colaborar como país seguro podría evitar represalias Christian Chavez - AP

Los 36 países que podrían enfrentar una prohibición

La lista incluye países de África, Asia y Oceanía. Entre ellos figuran Egipto, Nigeria, Etiopía, Ghana, Uganda, Siria y Tonga. La lista completa también está integrada por:

Angola

Antigua y Barbuda

Benín

Bután

Burkina Faso

Camboya

Camerún

Cabo Verde

República Democrática del Congo

Yibuti

Dominica

Gabón

Gambia

Costa de Marfil

Kirguistán

Liberia

Malaui

Mauritania

Níger

San Cristóbal y Nieves

Santa Lucía

Santo Tomé y Príncipe

Senegal

Sudán del Sur

Tanzania

Tuvalu

Vanuatu

Zambia

Zimbabue

Una estrategia que se reanuda bajo el nuevo mandato

La actual medida retoma una política impulsada por el propio Trump en su primer gobierno. En 2017, el entonces presidente firmó una orden ejecutiva que prohibió el ingreso desde países de mayoría musulmana.

Esa acción original fue cuestionada en los tribunales, pero una versión reformulada fue finalmente avalada por la Corte Suprema. Tras asumir en 2021, Joe Biden anuló esa prohibición al considerarla discriminatoria.

Actualmente, desde el regreso de Trump a la Casa Blanca, 12 países tienen una restricción total y otros 7 están sometidos a limitaciones parciales para ingresar a EE.UU. BRENDAN SMIALOWSKI - AFP

Países ya afectados por restricciones

Actualmente, Estados Unidos impuso prohibiciones totales a 12 países y parciales a otros siete. Afganistán, Irán, Libia, Somalia y Yemen están entre los primeros. Venezuela, Cuba y Turkmenistán, entre los segundos.

El medio citado informó que el gobierno analizó un sistema de tres niveles: rojo, naranja y amarillo. La categoría roja implica una prohibición total; la naranja, una parcial; y la amarilla, un plazo de 60 días para corregir fallas.

Los defensores de derechos humanos consideran que estas restricciones afectan desproporcionadamente a países pobres. En su primer mandato, Trump justificó su política como una estrategia contra el terrorismo.

En enero, al regresar a la presidencia, Trump ordenó redactar una nueva prohibición. El presidente argumentó que busca proteger a Estados Unidos de personas que “amenazan la seguridad nacional” o “promueven ideologías de odio”.