La mujer estadounidense que con su esposo mexicano ayuda a otros migrantes a regresar: la deportación los cambió

Candice Marie Sánchez-García, conocida en redes sociales como La Güerita70, es una ciudadana estadounidense que comparte en TikTok su experiencia de vida en México junto a su esposo deportado y sus hijos. A partir de su propia historia de migración fallida, ofrece apoyo a familias con estatus migratorio mixto que enfrentan la decisión de dejar Estados Unidos o que son expulsadas de ese país debido a las políticas migratorias. Su cambio de vida comenzó en 2016, cuando abandonó Salt Lake City, Utah, para acompañar a su pareja tras su repatriación.

Tras la deportación de su esposo, dejó Estados Unidos y reconstruyó su vida en México

Una detención de tránsito y cargos por conducir bajo los efectos del alcohol culminó con la deportación Fidel Sánchez García. Tras recibir la orden de expulsión, el hombre le avisó a sus hermanos y primos que regresaría a su tierra natal, en Puebla. Pocos días después de su partida, su esposa decidió acompañar a su pareja a México y llevó consigo a su hijo, Diego.

Sánchez-García comparte su nueva vida en México en sus redes sociales (TikTok: @laguerita70)

“Ella me dijo: ‘Me voy contigo, Fidel, vamos a empezar allá una vida y vemos cómo funciona’. Yo pensé que no iba a viajar, yo estaba como que no creía, pero sí. A la semana de que me deportaron, ella vino, estuvo por dos semanas, conoció mi pueblito y me dijo: ‘Sí, me vengo para acá contigo, Fidel’. Cuando veo que llega un carro con todas nuestras cosas dije: ‘Esto sí es realidad’”, comentó Sánchez García en diálogo con CNN.

Cuando llegó a México, La Güerita se enfrentó al reto de comenzar una nueva vida desde cero: tuvo que matricular a sus hijos en la escuela, encontrar una casa en alquiler, trasladar sus pertenencias y buscar un trabajo remoto para mantener a su familia.

“Cuando llegamos aquí, pasé la primera noche llorando porque estaba intentando adaptarme, porque eran tantas emociones que me abrumaban a la vez. Cuando me acomodé, realmente sentí como si nos hubiéramos quitado un peso de encima”, recordó la mujer.

La Güerita, la tiktoker que ayuda a familias migrantes tras dejar EE.UU. y empezar su vida en México

La Güerita comenzó a documentar en sus redes sociales su nueva vida junto a su esposo. Con el tiempo, se convirtió en una figura popular para el público angloparlante y para comunidades hispanohablantes en México y Estados Unidos. En la actualidad, tiene más de 1,5 millones de seguidores en su cuenta de TikTok @laguerita70 y casi tres millones en todas sus redes sociales.

La Güerita se mudó a Puebla junto a su esposo tras ser deportado Instagram: @laguerita70

A través de sus plataformas, dedica gran parte de su tiempo a responder cientos de mensajes semanales de familias con estatus migratorio mixto, que la buscan para obtener consejos sobre cómo establecerse en México y alejarse de las detenciones migratorias en territorio estadounidense.

Según cuenta, las principales consultas que recibe están relacionadas con la búsqueda de información sobre trámites oficiales, orientación para conseguir trabajos remotos y también con mensajes de personas que simplemente quieren desahogarse y compartir su historia. Ella intenta responder lo más rápido posible, ya que sabe que detrás de cada mensaje hay familias que atraviesan situaciones difíciles, como las que ella misma enfrentó al dejar EE.UU.

A su vez, explicó que desde enero de 2025, con el comienzo del mandato de Donald Trump, el volumen de los mensajes aumentó considerablemente: “En esas primeras dos semanas, recibí unos 500 correos semanales. Y ha disminuido un poco, pero no mucho. Porque parece que cada vez que uno se da la vuelta, sale una noticia nueva que es difícil de digerir y procesar”.

Así vive La Güerita en México: qué extraña de Estados Unidos

Las redes sociales de La Güerita muestran momentos cotidianos de su nueva vida en México: los desayunos con tacos y sopa, las celebraciones escolares de su hijo, la preparación de platillos tradicionales junto a miembros de su comunidad, salidas al supermercado o escenas familiares.

Por su parte, su esposo y varios familiares llevan cuatro años dedicados a la construcción de su nuevo hogar, inspirado en el estilo de las casas que él solía edificar en el sur de Estados Unidos, pero con la diferencia de que ahora se trata de una vivienda sólida, hecha de bloque y concreto, en lugar de madera.

La ciudadana estadounidense se mudó a México luego de que su esposo haya sido deportado (TikTok: @laguerita70)

La casa, de dos pisos, tiene espacio suficiente para los cinco integrantes de la familia, visitas y también para sus mascotas: 13 perros, cuatro gatos, dos caballos y una burra.

Aunque no se arrepiente de su decisión, reconoció que hay dos cosas que extraña: “Por un lado, algunas comidas, como los restaurantes de comida rápida, que no podemos reemplazar aquí. Pero sobre todo ha sido la familia. Ha sido muy duro estar lejos de la familia”.