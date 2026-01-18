El DHS inaugura una nueva oficina de tecnología para proteger las sedes del Mundial 2026 en EE.UU.

El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS, por sus siglas en inglés) informó nuevas medidas para garantizar la seguridad de quienes asistan al Mundial de Futbol 2026: se creó una oficina especializada en desplegar tecnologías de drones y antidrones, que servirá para proteger las sedes mundialistas.

Qué hará la nueva oficina creada en EE.UU. para proteger las sedes del Mundial 2026

La entidad gubernamental informó en su página oficial la creación de la Program Executive Office for Unmanned Aircraft Systems and Counter-Unmanned Aircraft Systems (UAS/C-UAS).

El departamento estará a cargo de coordinar la adquisición, prueba y despliegue de tecnologías de detección y mitigación de drones, pero sin intervenir directamente en operaciones aéreas.

El Philadelphia Stadium﻿, una de las sedes del Mundial 2026 FIFA

La nueva estrategia de seguridad es para cualquier evento masivo, en especial los dos más próximos: el Mundial de Futbol y los eventos conmemorativos del 250 aniversario de la independencia de EE.UU. Se busca que los operadores de la oficina se anticipen a las amenazas que puedan llegar por aire.

El DHS informó que la nueva oficina administrará una inversión de US$115 millones destinada al desarrollo y despliegue de tecnologías contra drones.

A su vez, se capacitó al personal para que pueda actuar ante cualquier emergencia. “Los drones están transformando industrias en todo el país, pero también son cada vez más explotados por actores maliciosos”, se lee en el comunicado.

Además, los 11 estados donde se celebrarán partidos mundialistas recibieron US$250 millones en subvenciones para reforzar capacidades antidrones en un programa independiente de la nueva oficina.

Si bien la Copa del Mundo y el aniversario de la Independencia son lo que se aproxima, la secretaria Kristi Noem señaló que estas capacidades también pueden ser útiles en más aspectos.

Estados Unidos tiene muchos años en el combate a los ataques con drones Pexels

“Nos ayudará a seguir asegurando la frontera y a desmantelar los carteles, proteger nuestra infraestructura y mantener seguros a los estadounidenses”, declaró.

Otras inversiones antidrones en EE.UU.

En 2018, Donald Trump firmó una ley que otorgó al DHS facultades para detectar y mitigar amenazas vinculadas al uso de drones.

Actualmente, también la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza, así como el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, están en preparación para reaccionar a cualquier ataque del mismo tipo.

¿Dónde se va a jugar el Mundial FIFA 2026?

La Copa del Mundo de este año tendrá tres sedes principales: México, Estados Unidos y Canadá.

La inauguración será el jueves 11 de junio y la final el domingo 19 de julio de 2026, según la propia Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA por sus siglas en inglés).

En lo que respecta al territorio estadounidense, los partidos se llevarán a cabo en las siguientes sedes:

Atlanta

Boston

Dallas

Houston

Kansas City

Los Ángeles

Miami

Nueva York/Nueva Jersey

Filadelfia

Área de la Bahía de San Francisco

Seattle

Messi y Cristiano Ronaldo, dos de los mejores jugadores de la historia Canchallena

¿Cuántos partidos se jugarán en EE.UU. en el Mundial 2026?

Serán 78 los partidos que se disputen en EE.UU.: