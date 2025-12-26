La regla que entra en vigor este 26 de diciembre e impactará en los migrantes y viajeros que lleguen a EE.UU.

A partir del 26 de diciembre, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de EE.UU. (CBP, por sus siglas en inglés) aplicará una nueva normativa en los aeropuertos internacionales de Estados Unidos que implica la recopilación de los datos biométricos de los migrantes que entren y salgan del país.

En qué consiste la nueva medida implementada por la CBP

De acuerdo con la agencia, la medida establece que el DHS puede solicitarle a todos los extranjeros que sean fotografiados al entrar o salir de Estados Unidos para identificarlo o para otros fines legales.

Los viajeros que ingresen o salgan de EE.UU. deben declarar cantidades en efectivo a partir de cierto monto, advirtió CBP Archivo

La recopilación de los datos biométricos se podrán realizar en aeropuertos, puertos terrestres, puertos marítimos y otros puntos de salida autorizados. Esta medida elimina las limitaciones del “programa piloto” que incluía el límite previo de 15 puertos de entrada.

“Esta norma final marca un hito importante en nuestros esfuerzos por implementar con éxito el mandato de entrada y salida biométrica y fortalecer la seguridad de Estados Unidos”, declaró Diane J. Sabatino, Subcomisionada Ejecutiva Interina de la Oficina de Operaciones de Campo de la CBP.

La CBP va a conservar las fotos de los extranjeros por 75 años. Esto servirá como confirmación biométrica de entrada o salida, según consignó la agencia federal.

Cómo incide la normativa de la CBP en los ciudadanos estadounidenses

Los residentes estadounidenses no están obligados a cumplir la nueva regla. No obstante, pueden participar de manera voluntaria en el proceso de biometría facial al entrar y salir. Las fotos se desechan 12 horas después del proceso de verificación de identidad.

En caso de los ciudadanos que no quieran someterse a la Revisión de datos biométricos, pueden notificarle a un oficial de la CBP y someterse a una inspección manual de su pasaporte CBP - CBP

En caso de los ciudadanos que no quieran someterse a este proceso, pueden notificarle a un oficial de la CBP o a un representante de la aerolínea y someterse a una inspección manual de su pasaporte, como se requiere para viajes internacionales.

Otros controles de la CBP para entrar y salir de Estados Unidos

La CBP también implementó una serie de medidas para verificar la identidad de los solicitantes del Sistema Electrónico para la Autorización de Viajes (ESTA, por sus siglas en inglés).

Los solicitantes del ESTA deben proporcionar una fotografía de su rostro, además de la imagen de su pasaporte Archivo

En ese sentido, la agencia anunció que todos los que apliquen al ESTA deben proporcionar una fotografía de su rostro, además de la imagen de la página biográfica de su pasaporte.

Esta medida se aplica tanto a las solicitudes individuales como a aquellas realizadas por terceros como agentes de viajes o familiares, quienes ahora también deben incluir la fotografía del solicitante, según consignó un reporte del Departamento de Seguridad Nacional (DHS).

“En la actualidad, los solicitantes pueden solicitar que un tercero solicite una ESTA en su nombre. Si bien esta actualización no eliminará esta opción, ahora deberán proporcionar una fotografía del solicitante", detalla la normativa publicada por el DHS.

A partir del 26 de diciembre, los solicitantes podrán solo aplicar en la "aplicación ESTA" y no en el sitio web Captura de pantalla/Sitio web oficial del Departamento de Seguridad Nacional

Otra de las medidas en relación con el ESTA es el desmantelamiento del proceso de solicitud a través de su sitio web. En ese sentido, la CBP estableció que la aplicación móvil ESTA será la única plataforma para solicitar nuevas autorizaciones.

“La CBP considera que adoptar un enfoque exclusivamente móvil para la presentación de solicitudes ESTA mejorará la seguridad y la eficiencia. El sitio web seguirá disponible como recurso de información sobre el programa", explicó la agencia.