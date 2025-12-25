Atención, viajeros: CBP exigirá el historial de redes sociales a turistas de 42 países al ingresar a EE.UU.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) avanza en una propuesta que modificaría los controles aplicados a los viajeros que ingresan a Estados Unidos bajo el Programa de Exención de Visado (VWP, por sus siglas en inglés). La medida impactaría directamente en ciudadanos de más de 40 países que actualmente pueden entrar al país norteamericano por turismo o negocios sin necesidad de una visa tradicional.

Qué información adicional deberán entregar los solicitantes del ESTA

Según los documentos oficiales, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) busca ampliar el volumen y el tipo de información que deben entregar los solicitantes del Sistema Electrónico de Autorización de Viaje (ESTA, por sus siglas en inglés), permiso obligatorio para utilizar el VWP.

Uno de los cambios más relevantes es la incorporación obligatoria del historial de redes sociales. Los solicitantes deberán declarar las cuentas que hayan utilizado durante los últimos cinco años, un dato que hasta ahora no era exigido de manera obligatoria.

Además, el formulario ampliará la recolección de información de contacto. Esto incluye números de teléfono utilizados en el último lustro y direcciones de correo electrónico empleadas durante la última década. El objetivo, según la agencia, es contar con mayores herramientas para verificar identidades y antecedentes.

La propuesta también exige datos extensos sobre el entorno familiar del viajero. Se solicitarán nombres completos, fechas y lugares de nacimiento, direcciones y números de contacto de padres, cónyuges, hermanos e hijos, independientemente de que viajen o no a EE.UU.

Qué turistas estarán obligados a cumplir con los nuevos requisitos para entrar a EE.UU.

El endurecimiento de las condiciones afecta exclusivamente a los viajeros de países incluidos en el VWP. Este régimen permite ingresar a EE.UU. por un período máximo de 90 días, ya sea por turismo o actividades comerciales, sin gestionar una visa en una embajada o consulado.

Entre los países alcanzados se encuentran:

Europa : Alemania, Andorra, Austria, Bélgica, Croacia, Dinamarca, Eslovaquia, Eslovenia, España, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Hungría, Irlanda, Islandia, Italia, Letonia, Liechtenstein, Lituania, Luxemburgo, Malta, Mónaco, Noruega, Países Bajos, Polonia, Portugal, Reino Unido, República Checa, San Marino, Suecia, Suiza.

: Alemania, Andorra, Austria, Bélgica, Croacia, Dinamarca, Eslovaquia, Eslovenia, España, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Hungría, Irlanda, Islandia, Italia, Letonia, Liechtenstein, Lituania, Luxemburgo, Malta, Mónaco, Noruega, Países Bajos, Polonia, Portugal, Reino Unido, República Checa, San Marino, Suecia, Suiza. Asia y Oceanía : Australia, Brunei, Corea del Sur, Israel, Japón, Nueva Zelanda, Singapur, Taiwán.

: Australia, Brunei, Corea del Sur, Israel, Japón, Nueva Zelanda, Singapur, Taiwán. América : Chile.

: Chile. Medio Oriente: Catar.

Para todos estos viajeros, contar con una autorización ESTA válida es un requisito indispensable. Sin embargo, el contenido de la solicitud y la forma de tramitarla tendrán modificaciones significativas si la propuesta entra en vigor.

Datos biométricos y verificación de identidad para ingresar a EE.UU.

Otro eje central de la iniciativa es la ampliación de los controles biométricos. La CBP prevé recolectar información facial, huellas dactilares, escaneo de iris y otros identificadores físicos. Incluso se menciona la posibilidad de incorporar datos genéticos, como ADN, dentro del marco legal vigente.

También se incluirán metadatos asociados a fotografías enviadas electrónicamente, con el fin de reforzar los procesos de validación. Según los documentos oficiales, estas herramientas permitirán detectar con mayor precisión fraudes o intentos de suplantación de identidad.

En el ámbito laboral, se exigirá declarar números de teléfono y correos electrónicos vinculados a actividades profesionales de los últimos años, por lo que se ampliaría así el perfil informativo de cada solicitante.

Fin del sitio web del ESTA: el trámite será solo por aplicación móvil

La propuesta contempla además un cambio estructural en el modo de solicitar el ESTA. El sitio web tradicional dejaría de estar disponible y sería reemplazado por una aplicación móvil oficial como única vía para iniciar nuevas solicitudes.

De acuerdo con la información oficial, la aplicación ofrecería capacidades técnicas superiores, como el escaneo del chip electrónico del pasaporte y la toma de fotografías en tiempo real. Estas funciones buscan confirmar que la persona que solicita la autorización sea titular del documento presentado.

En el caso de solicitudes realizadas por terceros, la app requerirá igualmente una imagen del rostro del viajero.

El aviso oficial establece un período de 60 días para que el público presente comentarios u objeciones antes de que las modificaciones sean implementadas. Hasta entonces, el sistema actual continúa vigente.

Las autoridades explicaron que la ampliación de datos responde a la Orden Ejecutiva 14161, firmada en enero de 2025, que instruye a las agencias federales a reforzar los mecanismos de detección de amenazas antes del ingreso al país norteamericano.