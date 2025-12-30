Las 10 tradiciones latinas que los inmigrantes practican en Estados Unidos para recibir 2026

Se acerca 2026. Luego de Navidad, llega el momento de cerrar capítulos, hacer balance del año y prepararse para lo que viene. Pero las tradiciones no son iguales en todas partes, si bien en Estados Unidos se suele comer 12 uvas y besar a la pareja a medianoche, en Latinoamérica existen varias costumbres para recibir el Año Nuevo y que los inmigrantes practican cada año en EE.UU.

Costumbres latinas que se practican en EE.UU. para atraer la prosperidad

América Latina celebra el paso de un año a otro con una asombrosa diversidad de rituales propios. Se trata de un abanico de costumbres que los inmigrantes que residen en EE.UU., ejercen todos los años con el fin de mantener sus tradiciones, informó Casa de América.

La quema de muñecos es una tradición de varios países que permite dejar atrás lo malo y atraer buenos deseos para el año que comienza (Archivo) Twitter @UmmagPresa

Entre las tradiciones latinas que se llevan a cabo en EE.UU., para Año Nuevo, se encuentran:

Quemar un muñeco que representa el Año viejo

Esta costumbre se emplea para dar la bienvenida al nuevo año. Se debe quemar un muñeco que simboliza el Año viejo para eliminar y olvidar lo malo que sucedió durante el año anterior, según BBC.

El muñeco se realiza con materiales como papel, aserrín, paja o ropa vieja. La quema se realiza la noche del 31 de diciembre y es una tradición que emplean varios países como Ecuador, Venezuela, Colombia, Perú, México, Nicaragua y Argentina.

Tirar papeles por la ventana

En algunos países como la Argentina o Uruguay es común que los trabajadores o las familias tiren, en el último día hábil del año, papeles por la ventana de las oficinas o los hogares, como una forma de deshacerse de todo lo viejo y dejar el año atrás, consignó DW.

Tirar agua por la ventana

El agua es un catalizador de cambio y de renovación, por eso, en algunos países tiran un balde de agua el último día del año. En Uruguay se celebra “el baldazo”, que es tirar un balde lleno de agua por la ventana hacia la calle para ahuyentar las penas del año que se termina y dar la bienvenida a uno lleno de prosperidad, informó BBC.

En Cuba a esta tradición la llaman “el cubazo”, y tiene dos objetivos: limpiar las energías y dar diversión a los vecinos. En Puerto Rico también la realizan, pero en ese país se llenan ollas y sartenes con agua y la echan en la puerta de casa.

Tirar agua por las ventanas suele hacerse en Uruguay, Cuba y Puerto Rico (GudrumMunz/DW)

Comer lentejas

En países como Perú, Colombia, Venezuela y Chile, se comen lentejas como última cena del año. Esta tradición se basa en un plato económico, asequible para todas las familias y muy nutritivo, destacó ABC.

Poner dinero en los zapatos

En varios países, pero sobre todo en Chile, es uno de los rituales más usados para intensificar el deseo de prosperidad económica, por lo que se suele poner dinero en los zapatos para recibir el Año Nuevo, según DW.

Con este mismo objetivo, en Guatemala, lanzan a medianoche 12 centavos en la puerta de casa.

Desfilar con maletas

Pasear con maletas por las calles o dar una vuelta a la manzana suele realizarse en Colombia, Ecuador o Venezuela para atraer la suerte de un año lleno de viajes, y se realiza durante la primera noche del Año Nuevo, informó Primicias.

El ritual con la maleta atrae viajes para el año que comienza (Archivo) alina dichkova

Barrer la casa

Es una tradición muy común en México y el objetivo es sacar las penas y las malas energías del hogar. Se debe empezar con la escoba en la parte más lejana de la casa y avanzar hasta la puerta que da a la calle, señaló Casa de América.

Romper un huevo en un vaso

En El Salvador, romper un huevo en un vaso y dejarlo toda la noche fuera de casa es la tradición que muchos inmigrantes realizan en EE.UU. Por la mañana, la figura que revele el huevo será lo que traerá la fortuna el Año Nuevo, advirtió DW.

Colocar tres patatas debajo de un sillón

La costumbre de colocar tres patatas debajo de un sillón llega desde Perú. Para el ritual una patata debe estar pelada, otra a medio pelar y otra sin pelar. La persona toma una patata a ciegas, y depende la que le toque, sentenciará su suerte el año que comienza.

Si sale la patata sin pelar será un buen año en términos económicos, si sale la patata a medio pelar tendrá un año normal, y la patata pelada presagia un año con penurias económicas, reveló Casa de América.