Para frenar al ICE: las tres leyes que aprobó Nueva Jersey y Mikie Sherrill firmó a favor de los migrantes

En Nueva Jersey, la gobernadora Mikie Sherrill anunció que firmó una serie de proyectos de ley que están dirigidos a migrantes y a la interacción con fuerzas de seguridad en el estado. Según la mandataria, las normativas tienen como objetivo que se respete el estado de derecho y que los extranjeros no tengan problemas, especialmente con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés).

Las tres leyes de Nueva Jersey para migrantes que firmó Mikie Sherrill

A través de un comunicado oficial, el gobierno estatal dio a conocer la noticia y brindó un resumen general de las temáticas a las que apunta cada uno de los proyectos de ley que fueron promulgados.

Nueva Jersey aprobó tres leyes que limitan las acciones del ICE y protegen información de los migrantes JIM WATSON - POOL

Allí, se informó que Sherrill firmó tres leyes:

A4071 / S3521. Está dirigida a la relación con comunidades inmigrantes . Concretamente, reglamenta una directiva en la que se marcan reglas para la interacción entre oficiales de las fuerzas del orden y extranjeros dentro de Nueva Jersey.

Está dirigida a la . Concretamente, reglamenta una directiva en la que se marcan dentro de Nueva Jersey. SCS para S3114 y 3216 / A1743 . Exige que los oficiales de las fuerzas de seguridad tengan el rostro descubierto durante ciertas interacciones públicas. Además, obliga a que se identifiquen de manera válida antes de proceder con un arresto.

. Exige que los durante ciertas interacciones públicas. Además, obliga a que se identifiquen de manera válida antes de proceder con un arresto. A4070 / S3522. Enmienda normas de privacidad y prohíbe que las entidades gubernamentales y los centros de atención médica recopilen o compartan cierta información personal.

“Estos proyectos de ley demuestran que aquí en Nueva Jersey seguimos respetando la Constitución y el estado de derecho. Mi prioridad como gobernadora sigue siendo la seguridad pública”, aseguró Sherrill en el comunicado.

Además, criticó las acciones de los agentes del ICE bajo el gobierno de Donald Trump y dijo que estas normas estatales blindan a los residentes contra excesos: “Estamos protegiendo a nuestras comunidades: reforzamos nuestras medidas de protección, prohibimos que los agentes de ICE usen máscaras y cuidamos la privacidad de los residentes frente a la extralimitación del gobierno federal”.

Mikie Sherril firmó las nuevas leyes en Nueva Jersey

La orden ejecutiva de Sherrill para limitar al ICE en Nueva Jersey

En línea con su apoyo a las nuevas leyes estatales que limitan las acciones de las fuerzas de seguridad, especialmente contra migrantes, la gobernadora de Nueva Jersey también publicó recientemente la Orden Ejecutiva 12.

En ese documento, se determinó que el ICE no podrá utilizar edificios que sean propiedad del estado para llevar a cabo operativos migratorios. Además, también se publicó un sitio web informativo en el que todos los residentes pueden conocer sus derechos al interactuar con fuerzas de seguridad.

El portal de Nueva Jersey para denunciar acciones del ICE

Junto con lo ya mencionado, la misma orden ejecutiva también dispuso la creación de un sitio web dedicado exclusivamente a que los residentes puedan reportar excesos y otras acciones indebidas del ICE.

El nuevo portal de Nueva Jersey que permite a los residentes subir fotos y videos de agentes del ICE

Concretamente, el portal ofrece la posibilidad de llenar un formulario, en el que se debe incluir con detalle cuál es el accionar de los oficiales federales que se denuncia. En ese contexto, se incluyen cuestiones como uso excesivo de la fuerza, registros o detenciones sin orden judicial y discriminación racial, entre otras.

Además de brindar una descripción, cualquier residente de Nueva Jersey que haga un reporte y tenga registros en foto o video puede compartirlos a través del sitio.