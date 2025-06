Lo que hay que saber si el ICE hace una redada en mi lugar de trabajo: según experto en inmigración

La presencia de agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) en centros de trabajo generó preocupación entre comunidades de migrantes. En las últimas semanas, se reportaron operativos en sitios como fábricas, almacenes y obras de construcción en estados como Florida, Texas e Illinois, donde empleados indocumentados fueron detenidos durante su jornada laboral.

ICE intensifica operativos en centros laborales

En ciudades como Chicago y suburbios aledaños, se registraron operativos en empresas ubicadas en zonas industriales. Videos publicados en redes sociales muestran a agentes que ingresan a almacenes y realizan arrestos. En uno de los casos más comentados, un grupo de oficiales fue grabado mientras accedía a un centro logístico, sin que se informara públicamente la naturaleza del operativo, según reportó ABC 7.

ICE intensifica operativos en lugares de trabajo en Chicago

Ante estos hechos, expertos en leyes migratorias ofrecen recomendaciones claras para empleados y empleadores en caso de que ICE llegue al lugar de trabajo.

Los derechos del trabajador ante una redada de ICE

Jorge Cancino, periodista especializado en temas migratorios, explicó en Univision cuáles son los derechos que todo empleado debe conocer:

El trabajador debe identificarse si se le solicita el nombre.

si se le solicita el nombre. Tiene derecho a no responder preguntas adicionales.

preguntas adicionales. Puede guardar silencio si así lo desea.

Es importante no ofrecer documentos falsos ni hacer declaraciones engañosas.

ni hacer declaraciones engañosas. No se debe huir ni confrontar físicamente a los agentes.

físicamente a los agentes. Es recomendable tener un contacto legal previamente asignado en caso de ser detenido.

Una de las claves, según Cancino, es memorizar el número de teléfono de la persona a quien se notificará si ocurre un arresto. Los agentes suelen confiscar los teléfonos móviles, lo que dificulta la comunicación posterior. “Va a tener pocos minutos para decir dónde está, en qué centro de detención se encuentra localizado y en qué estado, para que la persona llamó pueda movilizar la ayuda legal que necesita”, aseguró el experto.

Ante la frecuencia de estos operativos, diversas organizaciones elaboraron recursos de preparación. Chicago Community and Workers Rights, por ejemplo, creó un manual de herramientas dirigido a indocumentados. Este documento, publicado en su sitio web, detalla acciones recomendadas en situaciones de presencia de autoridades migratorias en el trabajo.

El material enfatiza que todos los empleados, sin importar su estatus legal, tienen derechos básicos:

Derecho a no hablar sin representación legal.

Derecho a no firmar documentos sin comprender su contenido.

sin comprender su contenido. Derecho a pedir la presencia de un abogado o del consulado correspondiente.

La presencia del ICE en lugares de trabajo alarmó a la comunidad de inmigrantes Alex Brandon - AP

Qué pueden y qué no pueden hacer los agentes de ICE

De acuerdo con Cancino, el ingreso de agentes a un lugar privado, como una fábrica o un depósito, requiere una orden judicial específica, firmada por un juez. Si ICE no presenta dicha orden, no está autorizado a ingresar a zonas que no son de acceso público, como oficinas administrativas o áreas designadas exclusivamente para empleados.

En caso de que la redada esté dirigida a una persona en particular, los oficiales pueden mostrar una orden con el nombre del individuo. Sin embargo, durante el operativo es común que otros empleados sean interrogados o se les solicite documentación migratoria.

Recomendaciones para que empleadores fortalezcan la seguridad en caso de redadas migratorias

Martín Unzueta, director de la organización Chicago Community and Workers Rights, señaló a Univision que los empleadores también tienen derechos y responsabilidades ante estos operativos, por lo que recomendó:

Deben colocar señalizaciones claras que delimiten el acceso a zonas restringidas al personal autorizado.

Tienen derecho a solicitar una orden judicial antes de permitir el ingreso de oficiales a espacios privados.

Pueden contactar a un abogado antes de colaborar con cualquier procedimiento migratorio.

“Un cartel que diga ‘Solo personal autorizado’ es un recurso simple, pero efectivo para marcar límites legales dentro del lugar de trabajo”, señaló Unzueta.

El trabajador que sea arrestado por agentes de migración debe evitar firmar cualquier documento sin la presencia de un abogado ice.gov/

Según la organización Chicago Community and Workers Rights, los centros laborales pueden y deben establecer protocolos internos para actuar frente a redadas. Un protocolo bien definido permite que tanto supervisores como empleados sepan cómo actuar, por lo que se minimizarán riesgos y evitarán conflictos.

La falta de un procedimiento puede provocar confusión y reacciones innecesarias que empeoren la situación legal de los trabajadores. Por esto, los trabajadores tienen el derecho a organizarse y solicitar a su empleador que implemente protocolos que protejan estas garantías. Estas solicitudes colectivas están amparadas por la ley laboral y no deben ser consideradas como un acto de insubordinación.

En caso de ser detenido: lo que se debe evitar

El trabajador que sea arrestado debe evitar firmar cualquier documento sin la presencia de un abogado. También puede solicitar el contacto con su consulado, si se trata de un ciudadano extranjero, como por ejemplo del consulado mexicano.

Reiterar el derecho a permanecer en silencio y expresar que desea hablar con un abogado son pasos esenciales que pueden proteger al individuo en el proceso.

Las redadas en lugares de trabajo no son nuevas, pero han cobrado mayor frecuencia en el contexto actual de políticas migratorias más estrictas. Conocer los derechos, tanto individuales como colectivos, puede hacer una diferencia crucial en cómo se enfrenta una situación de este tipo.