Los documentos obligatorios para migrantes con green card que viajan fuera de EE.UU. en enero 2026

Los residentes permanentes en EE.UU. que viajan fuera del país norteamericano por Navidad y Año Nuevo, deben conocer los documentos obligatorios para el regreso. Aquellos con green card, que entren en enero de 2026, deberán seguir estos lineamientos, de acuerdo con las autoridades migratorias.

Qué se necesita para salir de Estados Unidos como residente permanente

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de EE.UU. (Uscis, por sus siglas en inglés), agencia que se encarga de procesar y aprobar la residencia permanente, tiene una guía en su sitio web que indica las reglas para viajes internacionales de un titular de green card.

Si el residente planea ausentarse de Estados Unidos por más de un año, se recomienda solicitar primero un permiso de reingreso

La agencia explica que, en general, para viajar a otro país, el residente deberá presentar:

El pasaporte de su nación de ciudadanía

un documento de viaje de refugiado. Además, advierte que el país que se visitará podría tener requisitos adicionales, como la petición de una visa.

Con green card: los documentos obligatorios para entrar a EE.UU.

Para regresar y entrar a Estados Unidos luego de un viaje temporal al extranjero, la dependencia indica que se necesitará presentar la tarjeta de residente permanente válida y vigente.

También advierte que al llegar al puerto de entrada, será un Oficial de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) quien revisará la green card y cualquier otro documento de identidad que se presente, como:

El pasaporte.

Una identificación de ciudadano extranjero

Licencia de conducir de Estados Unidos.

La advertencia de Uscis para los residentes que viajan fuera de EE.UU.

El Uscis precisa que los residentes permanentes son libres de salir de EE.UU. y, usualmente, los viajes breves no afectan el estatus. No obstante, si se determina que el titular de la green card no tiene intención de permanecer en el país, se considerará que abandonó el beneficio.

Los residentes permanentes legales son libres de salir fuera de Estados Unidos y, en la mayoría de los casos, los viajes breves no afectan el estatus

“Se puede determinar que ocurrió abandono (de estatus) en viajes de menos de un año si se determina que usted no tiene intención de residir permanente en Estados Unidos”, explica la agencia.

El oficial de la CBP podría considerar otros criterios como si la intención era viajar al extranjero de forma temporal, si se mantuvo una relación con familiares y la comunidad en EE.UU., un empleo, una dirección de correo postal o un negocio y se pagaron impuestos como residente.

Para evitar problemas al regreso, el titular de una green card que planifica estar ausente de Estados Unidos por más de un año, deberá solicitar, antes de salir, un Permiso de Reingreso mediante el Formulario I-131.

Sin embargo, el Uscis destaca que si el periodo fuera de EE.UU. es por más de dos años, cualquier permiso de reingreso concedido previo a la partida habrá expirado. En este caso, será necesario solicitar una visa de residente que regresa (SB-1) en la embajada estadounidense o consulado más cercano.

Obtener un permiso de reingreso antes de salir de Estados Unidos permite al residente permanente solicitar admisión durante el tiempo de validez del documento

Nueva regla de la CBP: la actualización que impacta a quienes tienen green card

Una nueva norma de la CBP entrará en vigor el 26 de diciembre de 2025, que modifica las regulaciones existentes y autoriza a la agencia a recopilar datos biométricos faciales de todos los extranjeros al entrar y salir de EE.UU. en aeropuertos, puertos terrestres, marítimos y otros puntos autorizados.

Con la entrada en vigor de la regla, la agencia puede tomar fotografías a todos, independientemente de su edad, con fines de verificación de identidad. Esto incluye a menores de 14 y mayores de 79 años.

La disposición fue publicada en un aviso del Registro Federal, en el que señalan que según la ley de inmigración, quienes tienen una green card son extranjeros autorizados a vivir permanentemente dentro de Estados Unidos y “para los efectos de esta regla, serán procesados ​​como extranjeros“.