Revocación de la green card: las reglas del Uscis para rescindir la residencia permanente

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de EE.UU. (Uscis, por sus siglas en inglés) se encarga de procesar y emitir la residencia permanente. Pero, así como la otorga, tiene la facultad para revocar el estatus. De acuerdo con las reglas de la agencia, este el proceso para rescindir la green card.

La rescisión de la green card, según Uscis

En su Manual de Políticas, la dependencia explica que los procedimientos de rescisión tienen como objetivo eliminar el estatus de residente permanente de una persona cuando se determina que no era elegible para el ajuste al momento de que se le concedió.

Los funcionarios del Uscis revisan la evidencia en el registro para determinar si respalda el inicio de la rescisión del estatus Freepik - Freepik

Agrega que la rescisión es un “proceso engorroso” que anteriormente era obligatorio al iniciar procedimientos de expulsión contra ciertos residentes y actualmente, es una opción que se utiliza solo en situaciones limitadas.

Las reglas del Uscis para rescindir la residencia permanente

Las reglas del Uscis indican que una persona que recibió la green card puede ser puesta en procedimientos de rescisión en cualquier momento durante los primeros cinco años después de la concesión, sí:

Se determina que no era elegible para el ajuste de estatus en el momento en que se le otorgó la residencia permanente.

en el momento en que se le otorgó la residencia permanente. La persona no habría tenido derecho a un ajuste en virtud de ninguna otra disposición de la ley.

Los lineamientos de la agencia también señalan que debido a que la rescisión anula el estatus, es posible que terceros que hayan adquirido derechos basados en el beneficio del peticionario principal, no hayan sido elegibles para los mismos cuando los obtuvieron. Esta norma podría afectar a familiares como cónyuge e hijos.

La notificación de intención de rescindir la residencia

Una vez que Uscis determina que la residencia permanente debe ser revocada, emite un Aviso de Intención de Rescindir (NOIR, por sus siglas en inglés), mismo que debe incluir la razón de la no elegibilidad y todos los derechos y opciones durante los procedimientos.

En caso de rescisión, el Uscis coloca a la persona en un proceso de deportación Generada por IA de Freepik - Generada por IA de Freepik

El NOIR debe enviarse por correo certificado, con acuse de recibo, o entregarse en persona. Al titular de la green card se le permite refutar todas las alegaciones. El Uscis debe darle la oportunidad de responder antes de proceder a la siguiente etapa.

Al recibir la NOIR, la persona podrá:

No responder al aviso.

Admitir todas las acusaciones, entregar la tarjeta de residente permanente y salir de Estados Unidos, si es necesario.

y salir de Estados Unidos, si es necesario. Presentar respuesta por escrito a las alegaciones contenidas en la NOIR, bajo juramento, para impugnar cualquier alegación.

Solicitar audiencia ante el juez de inmigración.

La siguiente etapa del proceso depende de qué opción eligió el interesado.

Qué pasa después de que se revoca la residencia permanente

En caso de revocación, el Uscis coloca a la persona en un proceso de deportación bajo la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA, por sus siglas en inglés) con un Aviso de Comparecencia, a menos que la persona se encuentre en un estatus legal o en un período de estadía autorizado.

En general, cualquier oficina local del Uscis tiene jurisdicción sobre el inicio de los procedimientos de rescisión Imagen generada con IA

Además, solicita que la persona entregue su green card al director de distrito con jurisdicción administrativa sobre la oficina donde se obtuvo el estatus de residente permanente.

“La rescisión coloca a la persona en la misma situación en la que habría estado si el Uscis nunca hubiera otorgado el ajuste de estatus”, explica la agencia. En ciertas circunstancias, esto puede resultar en que se encuentre en un período de estadía autorizada o tenga algún tipo de estatus migratorio legal.

Sin embargo, en la mayoría de los casos, resulta en que la persona no tenga estatus legal ni se encuentra en un período de estadía autorizada, y por lo tanto, esté sujeta a un proceso de deportación.