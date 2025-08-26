Los latinos le dicen adiós al sueño americano: la creencia que revela una nueva encuesta

Quienes migran a EE.UU. buscan alcanzar su propio sueño americano, asociado al éxito y la prosperidad económica. Sin embargo, esta aspiración disminuyó en la comunidad migrante, que perdió en gran medida el optimismo de conseguir un determinado estilo de vida en el país norteamericano, según encuestas recientes.

El escepticismo de la comunidad migrante con relación al sueño americano

Gran parte de los migrantes se muestra pesimista ante el sueño americano. Según consignó un estudio realizado por la empresa analista Nielsen entre marzo y abril de 2025, el 48.3% de los latinos que emigran a EE.UU. considera que esta creencia ya no existe.

Casi el 50% de los latinos en EE.UU. considera que el sueño americano ya no existe Unsplash

Este creciente escepticismo se refleja en una fuerte caída del sentimiento positivo. La creencia de que “el sueño americano existe” se redujo de 22,4 % en 2018 a tan solo el 10,6 % en 2025.

En el apartado de aquellos que sostienen que el sueño americano sigue vivo, pero de manera diferente, también se vio un notable descenso, pasando del 47% en 2018 al 41,1% en 2025.

¿Cuáles son los posibles factores detrás de la caída del sueño americano?

El estudio estipula que la creencia del sueño americano ocurre en un contexto donde la comunidad hispana se siente menos satisfecha en Estados Unidos. Entre 2018 y 2025, los niveles de satisfacción se desplomaron de 71,1% a 47,5 %.

El estudio determina que la satisfacción con la vida personal de los migrantes en EE.UU. disminuyó del 65,3 % en 2018 a 44,6 % en 2025 Freepik

Esta tendencia se refleja en la satisfacción con la vida personal, que disminuyó del 65,3% en 2018 a 44,6% en 2025. En cuanto a la situación financiera, la satisfacción se desplomó a 23,5%, una caída pronunciada en comparación a 2018, que era de 39,5%.

Cuál es la población que se muestra más optimista con el sueño americano

Si bien la creencia disminuyó en todos los grupos demográficos, el estudio realzó que la generación más joven de hispanos tiene la perspectiva más optimista.

Los jóvenes hispanos tienen más optimismo en relación con el sueño americano en comparación con las personas mayores de 45 años Imagen de lookstudio en Freepik

Basado en los porcentajes, el 11.1% de estos jóvenes aún cree que el sueño americano sigue vivo. Esta cifra es superior al 6.7% reportado por sus contrapartes de 45 a 54 años y a los grupos de 25 a 34 años y de 35 a 44 años (ambos con un 11%).

Este marco connota que los adolescentes y adultos jóvenes son menos probables de renunciar por completo a su sueño en comparación con los adultos.

La historia detrás del sueño americano

La frase “sueño americano” se utilizó por primera vez con un significado distinto al actual. Según consignó Bush Center, la expresión surgió para criticar la acumulación de grandes riquezas personales.

Un ejemplo de esta denominación ocurrió en 1899, cuando un doctor de Vermont describió una mansión de 60 habitaciones como un “sueño salvaje y totalmente antiamericano”.

El escritor James Truslow Adams destacó al sueño americano como una riqueza espiritual y un bienestar común X/@AdamsTruslow

La frase adquirió un nuevo significado en 1931, cuando el escritor James Truslow Adams la popularizó en su libro The Epic of America. Allí, hizo alusión a un sueño de orden social en el que cada persona pudiera desarrollar su potencial innato, sin importar su origen.