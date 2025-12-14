Pasaportes del único país latino al que la CBP pediría el historial de sus redes sociales al entrar a EE.UU.

La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) analizará el historial de redes sociales de los últimos cinco años a los viajeros que ingresen a Estados Unidos, según un aviso publicado esta semana en el Registro Federal. En ese sentido, la agencia únicamente evaluará este aspecto en los migrantes de un país latino.

A qué países la CBP revisará el historial de redes sociales al entrar a EE.UU.

La CBP implementará esta medida en el marco del cumplimiento de una orden ejecutiva de Donald Trump , pero no especificó la fecha de entrada en vigor.

en el marco del cumplimiento de una orden ejecutiva de , pero no especificó la fecha de entrada en vigor. Los pasaportes de países interpelados son 42 y solo hay uno latino: Chile.

El requisito de proporcionar las redes sociales de los últimos cinco años a las autoridades migratorias se sumó en la solicitud del Sistema Electrónico de Autorización de Viaje (ESTA, por sus siglas en inglés).

Los pasaportes a los que se aplicará esta medida:

Alemania

Andorra

Australia

Austria

Bélgica

Brunei

Chile

Croacia

República Checa

Dinamarca

Estonia

Finlandia

Francia

Grecia

Hungría

Islandia

Irlanda

Israel

Italia

Japón

Letonia

Liechtenstein

Lituania

Luxemburgo

Malta

Mónaco

Países Bajos

Nueva Zelanda

Noruega

Polonia

Portugal

Qatar

San Marino

Singapur

Eslovaquia

Eslovenia

Corea del Sur

España

Suecia

Suiza

Taiwán

Reino Unido

Hay que aclarar que si algún latino tiene doble nacionalidad de algunos de estos países en la lista y no posee un pasaporte con una visa americana válida, la medida de revisión aplica de la misma forma.

Qué datos deberán aportar a la CBP los viajeros que lleguen a Estados Unidos

En las nuevas reglas para los controles de seguridad en los aeropuertos de EE.UU., por parte de la CBP, tanto para la entrada como para la salida de los pasajeros, los agentes federales solicitarán una serie de datos para completar la información requerida. La medida también se extiende a las vías marítimas y terrestres.

Así lo notificó la Oficina de Administración y Presupuesto (OMB, por sus siglas en inglés) en el aviso del Registro Federal del miércoles 10 de diciembre. Entre ellos, se encuentran:

Los números de teléfono utilizados en los últimos cinco años.

Las direcciones de correo electrónico que se usaron en los últimos 10 años.

Las direcciones IP y los metadatos de las fotos enviadas de forma electrónica.

Los datos biométricos: faciales y huellas dactilares, así como el ADN.

Por otra parte, las autoridades también podrían pedir a los viajeros que proporcionen información sobre sus familiares, como sus nombres, números de teléfono, fechas de nacimiento o lugares y residencias.

Según la nueva norma, se exigirá a todos los extranjeros que se tomen una fotografía al entrar o salir de Estados Unidos CBP - CBP

Cuándo entraría en vigor la nueva medida de la CBP sobre el control de redes sociales

Las autoridades no especificaron una fecha específica sobre la entrada en vigor de la nueva regla, que implica que las agencias federales revisen el historial de redes sociales de los últimos cinco años a ciertos viajeros que entran o salen de EE.UU.

Esto se debe a que el aviso se encuentra en medio de un proceso de comentarios. Para ello, se fijó una fecha límite del 9 de febrero de 2026, momento en el cual se considerará la propuesta.

La OMB implementó la aprobación a través de una autorización de emergencia, “con la justificación de un evento imprevisto”.