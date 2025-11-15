Es venezolana, consiguió la green card por matrimonio y revela todo lo que le preguntaron: “Conviene llevar intérprete”

Jissell Silvera, una joven venezolana, compartió en redes sociales cómo fue su experiencia durante la entrevista para obtener la green card por matrimonio en Estados Unidos. Según relató, realizó el trámite en la oficina de inmigración de Orlando, en Florida, y recibió la aprobación con mayor rapidez de la que esperaba.

Cómo fue la entrevista para conseguir la green card en Orland y qué le preguntaron

Silvera publicó en su TikTok un video para relatar cómo vivió la entrevista para solicitar la residencia permanente legal por matrimonio. Tal como explicó, hizo el proceso el pasado 6 de noviembre en la oficina del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (Uscis, por sus siglas en inglés) ubicada en Orlando.

Le preguntaron datos personales, antecedentes y fecha de ingreso al país

De acuerdo a su relato, presentó su solicitud el 25 de septiembre, menos dos meses antes de tener la cita. En cuanto al día de la entrevista, destacó la rapidez: “Tenía turno a las 10.15 hs y a las 10.50 hs ya habíamos terminado”.

Silvera explicó que asistió con su esposo estadounidense y sus dos hijas. “No queríamos llevar a las bebés porque nos dijeron que podía tardar hasta cinco horas, pero fue muy rápido”, señaló.

La conversación entre ella y el oficial de migración fue en inglés, aunque el funcionario dominaba el español. “Yo hablo medianamente inglés y estaba nerviosa, pero todo salió bien”, enfatizó.

Entre los comentarios de la publicación, un usuario advirtió sobre la importancia de un traductor: “Siempre deben llevar intérprete, incluso si la pareja habla inglés, porque si no lo hacen pueden cancelar la cita”.

Al respecto, Silvera coincidió: “Si no se domina bien el inglés, conviene llevar intérprete. También puede ocurrir que entrevisten a la pareja por separado”.

El trámite se realizó en inglés y duró menos de una hora Freepick

Las preguntas que le hicieron en la entrevista para conseguir la residencia permanente

La joven indicó que las preguntas se centraron en sus datos personales: “Me consultaron mi dirección, nombre completo, cuándo y cómo entré a Estados Unidos, si había viajado antes y la fecha de mi boda”.

También respondió el interrogatorio estándar del Uscis sobre elegibilidad migratoria, que incluye preguntas sobre antecedentes criminales o vínculos con organizaciones prohibidas. “Eran las típicas ‘have you ever...’, donde uno responde siempre que no, porque si dices que sí, no eres elegible”, detalló.

¿Qué documentos le revisaron durante el proceso?

Pese a que llevó un portafolio con pruebas del matrimonio, la venezolana contó que no le pidieron ningún documento adicional para certificar la veracidad del vínculo. “No me revisaron nada, ni fotos ni papeles. Solo firmé y ya”, señaló.

El oficial únicamente consultó por su historia de pareja: “Nos preguntó cómo nos conocimos, pero solo por curiosidad. Ya estaba todo aprobado”.

No le exigieron documentación adicional ni pruebas del matrimonio Freepick

¿Qué tipo de residencia obtuvo y cuáles son los próximos pasos?

Silvera recibió la residencia condicional por dos años, que se otorga a matrimonios con menos de dos años de casados. “A partir de hoy, tengo dos años para pedir la de diez años. Es obligatorio hacerlo o te dan orden de deportación”, explicó.

Además, descubrió un dato que desconocía: “Desde hoy, tengo tres años para pedir la ciudadanía. Pensé que eso se contaba desde la green card de diez años, pero no”.

Tal como explicó en respuesta a uno de los comentarios de su video, aún no recibió su tarjeta verde. “Me informaron que puede tardar entre dos y cuatro semanas”, detalló.

Por último, se refirió a cómo fueron sus primeros pasos: “Entré a Estados Unidos con visa de turismo y contraté a una persona que me ayudó con todo el proceso. Ella preparó la documentación, la presentó y me entregó una copia completa”.