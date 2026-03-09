Qué pasa con el reembolso del IRS: errores comunes en plena temporada de taxes en EE.UU.

Cada año, durante la temporada de impuestos en Estados Unidos, millones de contribuyentes esperan con atención el momento en que llega su reembolso. Sin embargo, en medio del período de presentación de declaraciones, muchos se encuentran con inconvenientes que derivan de errores frecuentes en las declaraciones, revisiones adicionales del gobierno o procedimientos administrativos que pueden extender los tiempos de procesamiento.

Cuánto tarda en llegar el reembolso del IRS

Según información oficial del Servicio de Impuestos Internos (IRS, por sus siglas en inglés), el tiempo que tarda en llegar un reembolso depende principalmente del método utilizado para presentar la declaración de impuestos.

Los contribuyentes que utilizan el sistema de presentación electrónica (e-file) suelen recibir sus fondos en un periodo estándar de 21 días

En el caso de quienes presentan su declaración de manera electrónica —lo que se conoce como e-file—, el plazo habitual para recibir el dinero es de aproximadamente tres semanas desde el momento en que se envía la información al organismo.

En cambio, quienes optan por enviar la declaración por correo tradicional pueden esperar un período más prolongado: en estos casos, el reembolso suele llegar después de seis semanas o incluso más desde que la agencia recibe la documentación.

El mismo organismo explica que los contribuyentes también pueden verificar el estado de su devolución al utilizar la herramienta “Where’s My Refund?”. A través de este sistema, la información suele aparecer dentro de distintos plazos según el tipo de presentación:

Aproximadamente 24 horas después de enviar una declaración electrónica del año actual.

Tres días si se trata de una declaración electrónica correspondiente a años anteriores.

Cerca de cuatro semanas después de presentar una declaración en papel.

Los errores más comunes que retrasan los pagos del IRS

El IRS advierte que una de las razones más frecuentes detrás de los retrasos en los reembolsos son los errores en la declaración. Aunque pueden parecer detalles menores, equivocaciones como olvidar firmar el formulario o cometer errores matemáticos obligan al organismo a revisar la información manualmente. Este proceso adicional puede ralentizar significativamente el tiempo de procesamiento.

Otro escenario que puede provocar demoras ocurre cuando el contribuyente solicita ciertos créditos fiscales que requieren controles adicionales. Entre ellos, se encuentran el Earned Income Credit, destinado a trabajadores con ingresos bajos o moderados, y el Additional Child Tax Credit, relacionado con beneficios fiscales por hijos.

El olvido de la firma autógrafa en formularios físicos o errores en el cálculo matemático son las causas principales que obligan a una revisión manual

Además, las declaraciones enmendadas —es decir, aquellas que corrigen información previamente enviada— también tienden a demorar más tiempo. En estos casos, el IRS debe comparar la declaración original con la corregida antes de autorizar cualquier devolución.

Cómo corregir una declaración con errores

Cuando un contribuyente detecta un error en su declaración de impuestos después de haberla presentado, el IRS recomienda utilizar el formulario 1040-X para realizar una corrección oficial. Este documento permite modificar datos incorrectos o actualizar información relevante.

El organismo advierte que no se debe enviar una segunda declaración completa con los cambios incluidos, ya que eso generaría una duplicación en el sistema. Cuando se presentan dos para el mismo período, el procesamiento puede retrasarse considerablemente y el reembolso puede demorarse más de lo previsto.

Además, las declaraciones enmendadas tienen su propio tiempo de procesamiento. En general, el estado de estas correcciones puede verificarse tres semanas después de haberlas enviado mediante la herramienta “Where’s My Amended Return?”, aunque el análisis completo puede tardar hasta 16 semanas.

Para rectificar datos tras la presentación, el IRS exige el uso del Formulario 1040-X

El plazo legal para reclamar un reembolso

El IRS también establece límites de tiempo para reclamar un reembolso o crédito fiscal correspondiente a un año tributario específico. En términos generales, la fecha límite es la más tardía entre dos posibilidades: tres años desde la presentación de la declaración o dos años desde el pago del impuesto.

Este período se conoce como Refund Statute Expiration Date (RSED). Si un contribuyente presenta su declaración antes de la fecha límite oficial, el IRS considera que fue presentada en la fecha de vencimiento correspondiente. Asimismo, cualquier retención de impuestos o pagos estimados realizados durante el año se considera efectuado en esa misma fecha límite.

Tax Refund: la herramienta del IRS para saber dónde está el reembolso

Si una persona no presenta el reclamo dentro de esos plazos —tres años desde la declaración o dos años desde el pago del impuesto— generalmente pierde el derecho a recibir el reembolso, salvo que se aplique alguna excepción prevista por la ley.