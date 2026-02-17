Quién es la congresista colombiana afín a Trump que denunció que el ICE detuvo a su hijo: “20 días encadenado”

Ángela Vergara, integrante del Partido Conservador de Colombia e identificada públicamente con posturas cercanas al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, relató que su hijo mayor, Rafael Alfonso Vergara, se encuentra privado de su libertad. El joven de 22 años fue detenido por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) y permanece recluido en el River Correctional Center en Luisiana.

La congresista colombiana que denunció que su hijo fue detenido por el ICE

Nacida en Cartagena en 1986, Ángela Vergara es también abogada. Antes de llegar al Congreso, fue edil de la Localidad Histórica y del Caribe Norte durante varios períodos consecutivos. Su trayectoria política se desarrolló principalmente en el ámbito local.

Una congresista colombiana pro-Trump denuncia que el ICE detuvo a su hijo y ahora pide ayuda: “Encadenado”

De acuerdo con su perfil biográfico, la representante a la Cámara por el departamento de Bolívar asumió su banca el 13 de enero de 2023 tras conseguir 7466 votos del electorado.

La integrante del Partido Conservador de Colombia forma parte de la Comisión Tercera, encargada de asuntos económicos y presupuestarios.

Su nombramiento generó atención debido a la aparición pública de su esposo Jorge Useche Correa en actos políticos mientras enfrentaba procesos judiciales, según el medio local Revista Metro.

Estos episodios provocaron cuestionamientos en sectores de la oposición. No obstante, la legisladora mantuvo su actividad parlamentaria.

Qué relación tiene Ángela Vergara con Donald Trump

Vergara fue vinculada públicamente con posiciones favorables a Donald Trump en materia migratoria. Algunas versiones la señalaron como impulsora de un movimiento de apoyo latino al presidente de EE.UU.

“No soy fundadora ni miembro de ‘Latinas por Trump’“, aclaró en un mensaje en sus redes sociales. ”Esa afirmación es una mentira. Defender la ley nunca ha sido defender abusos", aseguró.

Aunque mantiene afinidades políticas con el presidente de EE.UU., la congresista colombiana niega estar vinculada a "Latinas por Trump" X @AMVergaraG

La congresista colombiana afirmó que su postura a favor de Trump se limita al respeto de la ley que el mandatario exige en su territorio.

Tras la detención de su hijo, insistió en que respaldar el cumplimiento de normas no implica justificar abusos.

“Siempre he exigido el debido proceso y trato humano para los colombianos, dentro y fuera del país”, señaló.

En otro de sus mensajes, Vergara aseguró que denunciar abusos, aunque los cometa un Estado poderoso, no la convierte en alguien débil ni oportunista.

“Me hace madre, congresista y ciudadana responsable. Si a algunos les incomoda que una mujer defienda a su hijo y a su país sin pedir permiso ideológico, ese no es mi problema”, expresó.

Ángela Vergara es madre de tres; el mayor es quien se encuentra detenido por el ICE en EE.UU. Facebook Angela Vergara

Qué pasó con el hijo de Ángela Vergara

De acuerdo con la información difundida por la propia congresista, el arresto de su hijo ocurrió en el estado de Luisiana. Agentes federales del ICE interceptaron al joven alrededor de las cuatro de la mañana. Posteriormente, fue trasladado al River Correctional Center, instalación utilizada para alojar migrantes detenidos.

“Rafael Alfonso Vergara fue retenido de manera injusta en EE.UU. por el ICE", dijo Vergara. “Lleva 20 días encadenado en unas condiciones inhumanas. Una persona que estaba a la espera de su resolución, de su situación legal, tenía su permiso de trabajo, su seguro social y tenía su audiencia programada para el 2028“, detalló.

En su relato agregó que el joven no registraba antecedentes penales ni infracciones. La madre sostuvo que su detención resultaba difícil de explicar debido a que cumplía con un proceso administrativo en curso. El caso se difundió rápidamente en medios y redes sociales.

“Muchos colombianos están viviendo un martirio y no han podido regresar a su país. Necesitan la intervención urgente del Estado. Es por eso que hoy, como madre, les pido ayuda", finalizó.