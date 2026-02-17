La angustia de una niña de 10 años que planea cómo esconderse del ICE: sus compañeros hispanos tratan de calmarla

Madeleine, una niña de 10 años nacida en Estados Unidos, teme la presencia de agentes de inmigración en su escuela en Minnesota. Según contó Nicole, su madre, la joven identificó escondites y una vía de escape ante la posibilidad de que aparezca el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés).

Es ciudadana de EE.UU. y pasó de jugar en el recreo a planear cómo huir del ICE

Madeleine asiste a una escuela primaria en un suburbio de Minnesota. Disfruta del recreo y patio de juegos, pero su madre explicó a CNN que ese espacio ya no se siente seguro para ella. Las conversaciones infantiles ahora giran en torno al temor por los operativos federales en el estado.

El fin de la ofensiva migratoria en Minnesota generó alivio parcial en la familia. ICE

Nicole relató que su hija le dijo: “Se supone que debemos entrar [a la escuela], pero sé que voy a tener miedo, así que me voy a esconder en el lugar que encontré en el patio de juegos por si viene el ICE”. Esa conversación surgió pocos días después del tiroteo fatal de Renee Good, que ocurró el pasado 7 de enero.

La menor trazó una ruta de escape por una abertura en la cerca detrás del patio y eligió como escondites el escritorio de su maestra y un armario vacío en el pasillo. También llamó a su madre la noche del 24 de enero para mostrarle en su iPad una casa en Japón, horas después del tiroteo fatal de Alex Pretti en Minneapolis.

“Voy a su habitación, me muestra su iPad y me dice que nos encontró una casa en Japón”, recordó Nicole. Cuando le preguntó el por qué, la niña respondió que había buscado “los lugares más seguros para vivir” y que Japón figuraba en la lista.

La niña trazó una ruta para huir por la cerca del patio y eligió refugios dentro de la escuela ICE

Nicole sostuvo que intenta tranquilizar a su hija recordándole que “está segura en casa” con ellos. Sin embargo, admitió que no puede garantizarle que ICE “no aparecerá en su escuela o en el estacionamiento”, ni cuando estén “en una competencia de natación”.

En la escuela, compañeros somalíes e hispanos del programa de inmersión en español del que participa intentaron darle seguridad al decirle: “Madeleine, eres blanca, estarás bien”. No obstante, según relató su madre, la niña le dijo: “Bueno, pero están matando a personas blancas”.

El alivio por el fin de la “operación de refuerzo” en Minnesota

La administración Trump intensificó las operaciones de control migratorio en todo Estados Unidos y Minnesota se convirtió en uno de los principales focos de la iniciativa desde principios de diciembre de 2025. Sin embargo, días atrás, las autoridades anunciaron el fin de la ofensiva del ICE en el estado.

Aunque intenta tranquilizarla, la madre reconoce que no puede garantizar que el ICE no aparezca en el estacionamiento de la escuela ICE

Al referirse a ese anuncio, Nicole explicó que la decisión le genera alivio, ya que espera que ayude a reducir el miedo y la ansiedad que atraviesa su hija. A su vez, señaló que con esa iniciativa “se hizo mucho daño” en la comunidad y recordó la pérdida “sin motivo” de “dos grandes personas.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) negó a CNN las acusaciones de que los agentes de ICE detienen o apuntan a niños y estudiantes. También rechazó que una familia de seis personas en Minneapolis, alcanzada por gas lacrimógeno mientras intentaba llegar a casa, haya sido objetivo directo de la agencia.

Otro niño en Indiana preocupado por sus compañeros migrantes

En Corydon, Indiana, Alex Porter relató que su hijo Philip, de 9 años, rompió en llanto al mencionar al ICE. El niño manifestó preocupación por compañeros de Guatemala y Camboya.

Porter, quien vive en una comunidad rural donde no se registraron operativos migratorios, afirmó: “Dejando la política de lado, no es una buena sensación que tu hijo tenga ese tipo de miedo”.

Corydon se ubica a menos de 48 kilómetros de Louisville, Kentucky, en el condado de Harrison, donde Trump obtuvo más del 70% de los votos en 2024. Porter sostuvo que la situación “está afectando a todos”.