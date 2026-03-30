Atención migrantes: el Uscis mantendrá la suspensión de casos de asilo para cubanos y venezolanos, según CBS

Tras meses de incertidumbre y procesos paralizados, el gobierno de Donald Trump comenzó a dar señales de flexibilización en uno de los frentes más sensibles: la revisión de pedidos de asilo. Sin embargo, el alcance de este cambio no será uniforme y deja interrogantes sobre quiénes podrán beneficiarse y quiénes seguirán con restricciones.

El giro de la administración Trump tras meses de parálisis en el sistema de asilo

De acuerdo con información publicada por CBS News, la administración de Trump decidió retroceder parcialmente en una medida que había dejado en suspenso cientos de miles de solicitudes de asilo.

El sistema se detuvo por completo en noviembre de 2025 tras un ataque en Washington D.C. donde un asilado afgano disparó contra miembros de la Guardia Nacional Freepik - Freepik

Según confirmaron a ese medio dos funcionarios del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés), el gobierno optó por reactivar la tramitación de la mayoría de los casos, luego de un período en el que prácticamente no se avanzó en nuevas decisiones.

La suspensión fue implementada a fines de noviembre de 2025, en un contexto de fuerte conmoción tras un ataque armado en Washington D.C. En ese episodio, dos miembros de la Guardia Nacional fueron baleados presuntamente por un ciudadano afgano que había obtenido asilo en ese mismo año. Una de las víctimas falleció a causa de las heridas, lo que impulsó una reacción inmediata de las autoridades federales.

Como respuesta, la Casa Blanca ordenó una pausa indefinida en todos los procesos de asilo gestionados fuera de los tribunales migratorios, sin importar la nacionalidad de los solicitantes. La medida fue presentada como una acción necesaria para reforzar la seguridad nacional y revisar los mecanismos de control.

Qué cambia ahora para los solicitantes de asilo en Estados Unidos

El nuevo enfoque implica levantar esa suspensión para una gran parte de los casos, aunque no de manera total. Según detallaron fuentes del DHS citadas por CBS News, la reactivación alcanza a los solicitantes provenientes de países que no están considerados de “alto riesgo” dentro de la política migratoria actual.

Según fuentes del DHS, la medida actual busca concentrar los recursos de inteligencia en la evaluación de perfiles sospechosos

En un comunicado oficial enviado a CBS el domingo, el propio Departamento de Seguridad Nacional confirmó el cambio de rumbo: “Uscis ha levantado la suspensión en la adjudicación para solicitantes de asilo exhaustivamente evaluados de países que no representan alto riesgo”.

Además, el organismo explicó que esta decisión permitirá reasignar recursos para concentrarse en los casos que sí requieren controles más estrictos. En ese sentido, subrayó que los procedimientos de verificación seguirán siendo rigurosos: “El máximo nivel de revisión y control para todos los extranjeros continúa sin cambios”.

El impacto de la decisión sobre el asilo en cubanos y venezolanos

No todos los migrantes se verán beneficiados por igual. Uno de los puntos más relevantes es que la suspensión continuará vigente para ciudadanos de 39 países que están alcanzados por restricciones de ingreso, en el marco de la denominada “prohibición de viaje” ampliada por Trump en diciembre de 2025.

Dentro de ese grupo figuran varias naciones de América Latina, entre ellas Cuba, Haití y Venezuela. Esto significa que, en principio, los solicitantes de asilo provenientes de esos países seguirán con limitaciones para que sus casos sean procesados.

La lista completa incluye:

Países africanos como Senegal, Somalia y Nigeria

Naciones asiáticas como Afganistán, Irán y Laos

Países latinoamericanos como Cuba, Haití y Venezuela

Solicitantes de asilo de Cuba, Venezuela y Haití se encuentran entre los más afectados por la continuidad de la suspensión RINGO CHIU - AFP

Otras restricciones que siguen vigentes

El endurecimiento de la política migratoria no se limita al asilo. Según consignó CBS News, la administración Trump también mantiene congeladas otras solicitudes legales presentadas por ciudadanos de los países incluidos en la lista de restricciones.

Entre los trámites afectados se encuentran:

Permisos de trabajo

Solicitudes de residencia permanente (green card)

Procesos de naturalización para obtener la ciudadanía estadounidense

Estas medidas fueron implementadas en paralelo con la suspensión del asilo, también como reacción al ataque ocurrido en Washington, y continúan sin modificaciones hasta el momento.