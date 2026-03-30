Cuándo se van los agentes del ICE de los aeropuertos de EE.UU.: el “zar de la frontera” puso una condición

Tom Homan, conocido como “zar de la frontera”, afirmó que los agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de EE.UU. (ICE, por sus siglas en inglés) podrían no retirarse de los aeropuertos de inmediato. De acuerdo con el funcionario, la decisión dependerá de la cantidad de empleados de la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA) que regresen a sus puestos.

Qué dijo Tom Homan sobre la presencia de los agentes en los aeropuertos de EE.UU.

Homan habló sobre la presencia de la agencia en el programa “State of the Union”. Allí, detalló que los agentes permanecerán en los aeropuertos hasta que la TSA pueda reanudar sus “operaciones normales”.

“Depende de cuántos agentes de la Administración de Seguridad en el Transporte regresen a trabajar”, dijo el conocido zar de la frontera en relación con el retiro de la agencia migratoria de los aeropuertos.

“¿Cuántos agentes han renunciado y no tienen intención de volver a trabajar? Estoy colaborando de manera estrecha con el administrador y el director del ICE para decidir qué aeropuerto necesita qué“, agregó.

Al ser consultado sobre si se retirarían una vez que los empleados de la TSA reciban sus salarios, respondió con un “ya veremos”, debido a que la decisión depende de cuántos trabajadores vuelvan a sus puestos y de los que hayan renunciado.

Cuántos empleados de la TSA renunciaron y el rol del ICE en los aeropuertos

De acuerdo con The New York Times, más de 500 agentes han renunciado y miles se han ausentado.

El pasado viernes 27 de marzo, cerca de 3560 empleados de la TSA faltaron, lo que representa la cifra más alta desde que comenzó el cierre parcial del gobierno.

Más de 500 agentes de la TSA han renunciado desde el cierre parcial de gobierno MEGAN VARNER - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

“Durante este tiempo, miles más se han visto obligados a ausentarse del trabajo porque no pueden costearse necesidades básicas como gasolina, cuidado de niños, comida o alquiler”, dijo una portavoz de la agencia.

Bajo esta premisa, Homan aseguró que los tiempos de espera han disminuido desde la llegada de los agentes del ICE, quienes se encargan de realizar controles de identificación y “reforzar la seguridad”.

“Dios bendiga a los hombres y mujeres de la agencia. Están haciendo un buen trabajo al tapar esas brechas y mantener la seguridad de los aeropuertos en un alto nivel. Gracias a Dios protegen los carriles de salida y controles de identificación”, sostuvo.

Cuáles son las últimas actualizaciones sobre el cierre parcial del gobierno

El pasado 27 de marzo, los republicanos de la Cámara de Representantes rechazaron un acuerdo bipartidista del Senado que financiaba a casi todo el DHS pero excluía al ICE y a partes de la Patrulla Fronteriza (CBP).

En su lugar, la Cámara aprobó su propio plan de ocho semanas que sí incluye fondos para estas agencias, pero dicha propuesta no cuenta con el apoyo necesario en el Senado, según consignó NBC News.

Ambas cámaras se encuentran en un receso de dos semanas, lo que dejó las negociaciones en pausa.