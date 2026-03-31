El listado del Uscis con los países de “alto riesgo” por el que migrantes latinos pierden beneficios en USA

La política migratoria de Estados Unidos mantiene el esquema de revisión sobre los países considerados de “alto riesgo”. A pesar de que el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (Uscis, por sus siglas en inglés) retomó parte de la revisión de pedidos de asilo, el alcance no es uniforme y miles de migrantes latinos continúan bajo las restricciones.

Qué países latinoamericanos aparecen en la lista del Uscis y pierden beneficios

En diciembre de 2025, Donald Trump anunció la ampliación de las restricciones migratorias y elevó a 39 el número de naciones con prohibiciones totales o parciales .

. La administración federal justificó esta decisión con motivo de proteger la seguridad de EE.UU. al limitar el ingreso de personas sobre las cuales no se dispone de información suficiente para evaluar posibles riesgos.

Tras meses de incertidumbre, la administración Trump ordenó al Uscis levantar la suspensión de adjudicaciones de asilo para solicitantes provenientes de países no considerados de "alto riesgo" Imagen de Freepik

Dentro de ese grupo, se encuentran dos países latinoamericanos:

Cuba

Venezuela

Estas dos naciones fueron incluidas en la lista de restricción parcial, por lo que el freno alcanza distintos beneficios gestionados ante el sistema migratorio estadounidense. Pero no es un veto como el de la lista con prohibición total, que incluye a Afganistán y Haití, entre otros.

La administración sostiene que estas naciones presentan problemas vinculados a verificación de identidad, intercambio de datos oficiales o procesos de control documental.

En los hechos, esto deja a miles de personas en un escenario de espera indefinida. Aunque no implica una negativa automática, sí supone que muchos casos quedan inmovilizados bajo una retención administrativa sin fecha concreta de resolución.

Los solicitantes de asilo de Cuba y Venezuela se encuentran entre los más afectados por la continuidad de la suspensión Freepik - Freepik

Qué beneficios migratorios quedan congelados en EE.UU. para venezolanos y cubanos

Uno de los procesos más afectados es el asilo en EE.UU. La Casa Blanca permitió reactivar parte de los expedientes que habían quedado suspendidos, pero esa reapertura no alcanza a los ciudadanos de los países incluidos en la lista de riesgo.

“Esta medida permite que los recursos se centren en la continua y rigurosa verificación de la seguridad nacional y la seguridad pública para los casos de mayor riesgo”, señaló el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) a CBS News en un comunicado emitido el 29 de marzo.

Sin embargo, los ciudadanos de Cuba y Venezuela siguen bajo las restricciones parciales, por lo que continuarán con limitaciones sobre la aprobación de sus casos. Además, la medida también impacta sobre los permisos de trabajo, una herramienta clave para quienes buscan sostenerse legalmente mientras avanza su caso migratorio.

La restricción también se extiende a la residencia permanente (green card), así como a ciertos trámites de naturalización. Es decir, no solo se complica la llegada o permanencia legal, sino también la posibilidad de estabilizar el estatus migratorio a largo plazo dentro del país norteamericano.

“La administración continúa sin interrupción con el máximo control y verificación para todos los extranjeros”, agregó el DHS.

El presidente Donald Trump detuvo por completo el sistema tras un ataque en Washington D.C. donde un asilado afgano disparó contra miembros de la Guardia Nacional Alex Brandon - AP

Por qué Trump mantuvo estas restricciones migratorias

La administración de Trump adoptó esta línea después de un tiroteo registrado en noviembre de 2025 en Washington, donde un ciudadano afgano que había recibido asilo fue señalado como presunto responsable del ataque contra miembros de la Guardia Nacional.

A partir de ese episodio, el gobierno suspendió de forma general el procesamiento de solicitudes de asilo tramitadas fuera de las cortes migratorias, pero recientemente, el DHS resolvió levantar parcialmente esa pausa.

Qué puede pasar con los trámites migratorios

Por ahora, la suspensión para los países señalados por el Uscis no tiene una fecha pública de finalización. Eso deja abierta la posibilidad de que la retención continúe durante buena parte del presente año, salvo que el gobierno modifique nuevamente sus lineamientos internos.

También existen excepciones puntuales en ciertos expedientes técnicos, como reemplazos o renovaciones específicas, pero la regla general sigue siendo la misma: los nuevos beneficios migratorios para ciudadanos de esos 39 países enfrentan un bloqueo administrativo.