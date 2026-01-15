Qué dijo el DHS sobre el agente del ICE que le disparó a un migrante venezolano en Minnesota: “Intentó evadir el arresto”

Minnesota volvió a ser escenario de polémica, luego de que un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) protagonizara un enfrentamiento con un migrante venezolano. De acuerdo con el relato del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés), el oficial fue emboscado. Mientras tanto, continúan las redadas y controles en Minneapolis.

Un agente del ICE le disparó a un venezolano durante un enfrentamiento en Minneapolis

El hecho ocurrió el miércoles y generó conmoción en la ciudad. El agente disparó al extranjero en la pierna y ambos recibieron atención médica. Según el relato del DHS, se trató de un disparo en defensa.

La explicación del DHS tras el disparo de un agente del ICE a un migrante venezolano Captura

La entidad federal detalló la secuencia en su cuenta de X. Según esta recapitulación, todo comenzó en un control de tráfico cuando oficiales quisieron detener al venezolano, que iba a bordo de su vehículo.

El DHS asegura que se trató de un “extranjero ilegal de Venezuela que fue liberado en el país por Joe Biden en 2022″. Al ver el control, el migrante intentó evadirlo y, como consecuencia, chocó contra otro vehículo.

La persecución continuó a pie, ya que abandonó su auto e intentó huir. En esa secuencia, el agente del ICE lo alcanzó e intentó detenerlo, pero encontró resistencia. Según la versión del DHS, luego otros dos hombres aparecieron en la escena.

Mientras el oficial forcejeaba con el venezolano, las dos personas comenzaron a atacarlo “con una pala de nieve y un palo de escoba”. A partir de esa situación, el migrante buscado inicialmente se soltó y también agredió físicamente al funcionario de la agencia federal.

El DHS dio su versión de los hechos tras el disparo de un agente del ICE a un migrante venezolano Carolyn Kaster - AP

“Temiendo por su vida y seguridad al ser emboscado por tres individuos, el agente disparó un tiro para defenderse”, relató el DHS. Tras recibir el impacto en la pierna, el venezolano se atrincheró en un departamento cercano junto a sus dos cómplices.

Los responsables fueron detenidos y tanto el efectivo del ICE como el migrante recibieron atención médica por sus heridas. En el final del mensaje, el organismo criticó al gobernador de Minnesota, Tim Walz, y al alcalde de Minneapolis, Jacob Frey, por su “retórica de odio” que generó un supuesto aumento en las agresiones a oficiales.

El disparo de un agente del ICE al migrante venezolano generó protestas

Poco después de que ocurrió el hecho, y a una semana de la muerte de Renee Good, hubo una reacción de la comunidad. Según consignó CBS News, se formó una “gran multitud” en el lugar.

El disparo al migrante venezolano ocurrió una semana después de que un agente del ICE disparó y mató a Renee Good Christopher Katsarov - The Canadian Press

En ese contexto, se generaron tensiones y enfrentamientos con las fuerzas del orden. De acuerdo con CNN, la respuesta policial implicó gas lacrimógeno, bolas de pimienta y bombas de estruendo para aturdir a los manifestantes.

La operación Metro Surge continúa en Minnesota y el DHS celebra los arrestos

En medio de la polémica por un nuevo disparo de un agente del ICE contra un migrante, el DHS resaltó que la operación sigue adelante. En un comunicado, dijo que los oficiales continúan con sus tareas “a pesar de la falta de cooperación de las políticas santuario de Minnesota”.

Además, compartió nombres y fotos de arrestados, junto con información sobre los delitos por lo que se los acusa.