Para frenar al ICE: J.B. Pritzker se une a Minnesota en las demandas a favor de los inmigrantes

Luego de las acciones de los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) en Minneapolis, Minnesota e Illinois interpusieron demandas separadas. En este último caso, el estado gobernado por J.B. Pritzker realizó la presentación judicial por operativos contra migrantes en Chicago. Ambos reclaman una violación a la Décima Enmienda.

Minnesota demandó al DHS por las operaciones del ICE en Minneapolis

La demanda fue presentada en conjunto con las ciudades de Minneapolis y Saint Paul. Ambos centros urbanos fueron el objetivo de los operativos dirigidos al área metropolitana denominada Twin Cities.

Minnesota demandó al DHS por los operativos migratorios en Minneapolis John Locher - AP

La presentación judicial contra el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS, por sus siglas en inglés) se realizó por la Operación Metro Surge, que comenzó la semana pasada. La presencia del ICE alcanzó su punto más álgido con el tiroteo que terminó con la muerte de Renee Good.

Las claves de la demanda son:

Minnesota describe que el operativo desplegó a más de 2000 agentes e incluye a la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem , en el reclamo.

e incluye a la secretaria de Seguridad Nacional, , en el reclamo. El estado considera que las operaciones del DHS son represalias por las políticas santuario .

. También se acusa a los agentes de perfilado racial , con especial vulnerabilidad para somalíes, hispanos y nativos americanos.

, con especial vulnerabilidad para somalíes, hispanos y nativos americanos. Oficiales del ICE realizaron redadas militarizadas incluso en lugares sensibles como escuelas y hospitales, con tácticas de ocultamiento de identidad como el uso de máscaras y el cambio de placas de vehículos.

como escuelas y hospitales, con como el uso de máscaras y el cambio de placas de vehículos. En la presentación judicial, Minnesota asegura que la situación de miedo entre los migrantes generó daños económicos a los residentes por el cierre de locales.

a los residentes por el cierre de locales. También requirió gastos inesperados para mantener el orden , como el pago de horas extra a la policía local.

, como el pago de horas extra a la policía local. Se denuncia la violación de la Décima Enmienda y la Ley de Procedimiento Administrativo. También se menciona un incumplimiento de la Primera Enmienda.

Minnesota reclama que las acciones del ICE influyeron económicamente en Minneapolis y Saint Paul SCOTT OLSON� - GETTY IMAGES NORTH AMERICA�

La demanda de Illinois y Chicago contra el DHS por los operativos del ICE

El estado y la ciudad presentaron una demanda en conjunto donde le reclaman al DHS por el despliegue de agentes del ICE y la Patrulla Fronteriza. Según la presentación judicial, se trata de una estrategia del gobierno de Donald Trump contra jurisdicciones con políticas de santuario.

Las claves de la demanda del Estado de la Pradera fueron:

Denuncia el despliegue de más de 200 agentes de la Patrulla Fronteriza , que no están dirigidos a este tipo de tareas.

, que no están dirigidos a este tipo de tareas. Reclama por la implementación de las “roving patrols” , que implicaba el interrogatorio constante a residentes sobre su estatus migratorio.

, que implicaba el sobre su estatus migratorio. Illinois menciona otras tácticas y violaciones de la privacidad como escaneos biométricos sin autorización, arrestos sin órdenes judiciales, ocultamiento de identidades , operaciones en lugares sensibles, entre otras.

, operaciones en lugares sensibles, entre otras. Al igual que Minnesota, se describe que el ambiente de miedo en la ciudad dio lugar a cierre de comercios y baja de asistencia en escuelas .

dio lugar a . La presentación es por violaciones a la Décima Enmienda y la Ley de Procedimiento Administrativo.

Illinois y Chicago demandaron al DHS por el despliegue de agentes de la Patrulla Fronteriza Ashlee Rezin� - Chicago Sun-Times�

Qué dice la Décima Enmienda, por la que Illinois y Minnesota demandaron al DHS

La Décima Enmienda de la Constitución de EE.UU. establece los poderes que tienen los estados y la autoridad ante el gobierno federal.

“Los poderes que la Constitución no delega en los Estados Unidos ni prohíbe a los Estados quedan reservados a los Estados respectivamente o al pueblo”, reza el texto. Por eso, el reclamo es que el gobierno federal infringe los poderes de policía reservados para cada jurisdicción y coacciona a las autoridades locales.