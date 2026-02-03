El limbo migratorio que enfrentan los migrantes venezolanos con TPS en febrero 2026: actualización oficial

Un tribunal federal de apelaciones dictaminó el miércoles pasado que la administración del presidente Donald Trump revocó de manera ilegal el Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés) para cientos de miles de venezolanos. Pese a esta sentencia, los beneficiarios afectados enfrentan en febrero de 2026 un limbo migratorio debido a que no se regularizó su situación. Ahora, quienes tienen su permiso vigente deberán esperar a una nueva decisión de la Corte Suprema.

TPS para venezolanos: qué decidió la Justicia y qué pasa en febrero de 2026

Un panel de tres jueces del Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito de Estados Unidos, con sede en San Francisco, falló el miércoles pasado a favor de los beneficiarios del TPS. La decisión determinó que la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, excedió su autoridad al ponerle fin al permiso.

No obstante, el fallo no tendrá un efecto inmediato. Aunque el tribunal de apelaciones consideró ilegal la revocación del TPS, la Corte Suprema suspendió los efectos prácticos de esa decisión mientras evalúa si acepta revisar el caso. De este modo, la medida impulsada por Noem continúa vigente de manera provisoria, según informó Reuters.

Según la jueza de circuito estadounidense Kim Wardlaw, quien escribió la resolución del panel, desde que el programa entró en vigor ninguna administración presidencial reclamó autoridad para terminar una designación hasta el segundo mandato de Trump.

Por su parte, la subsecretaria del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés), Tricia McLaughlin, cuestionó duramente la decisión del tribunal.

“Temporal significa temporal, y esta es otra orden ilegal y activista del poder judicial federal que continúa socavando nuestras leyes de inmigración”, expresó.

TPS venezolano en febrero de 2026: por qué siguen en un limbo legal

Aunque el fallo del miércoles fue favorable para los migrantes con TPS, la determinación no mejoró su situación. En concreto, la medida no significa un cambio en el estatus de ningún beneficiario.

En diálogo con CNN, Adelys Ferro, cofundadora y directora ejecutiva del Venezuelan American Caucus —una organización que aboga por los derechos de los migrantes—, señaló que espera que la administración Trump presente otro recurso legal próximamente y lleve de nuevo el caso a la Corte Suprema.

El tribunal primero decidirá sobre el reciente fallo y luego tomará una determinación definitiva sobre el TPS.

“La Corte Suprema no te da tiempos, así que tenemos que esperar e ir un proceso a la vez. Mientras tanto, sigue pasando el tiempo y los venezolanos siguen sin la protección del TPS”, detalló Ferro.

Desde su lugar, Jessica Bansal, abogada de los demandantes de la Red Nacional de Jornaleros, remarcó que los venezolanos con TPS aún se enfrentan a la detención y la deportación debido a la orden de la Corte Suprema. “El grado de ilegalidad en nuestro sistema de inmigración en este momento es realmente difícil de comprender”, expresó en declaraciones citadas por Reuters.

Venezolanos con TPS en EE.UU.: el limbo migratorio bajo la administración Trump

En un informe del año pasado, el Foro Nacional de Inmigración estimó que, entre las designaciones de 2021 y 2023, había más de 605 mil venezolanos con TPS hasta marzo de 2025.

En general, las designaciones se otorgan a personas de países que enfrentan un desastre natural, un conflicto armado u otro evento extraordinario. El beneficio proporciona a los migrantes elegibles autorización de trabajo y protección temporal contra la deportación.

Si bien Noem sostuvo que las condiciones en Venezuela cambiaron, la administración Trump mantuvo en paralelo un discurso crítico sobre la situación en el país sudamericano.

A comienzos de 2026, el presidente Trump anunció la captura del mandatario venezolano, Nicolás Maduro, a quien acusó de liderar un “narcoestado” responsable de la inestabilidad en la región.

Con las determinaciones del año pasado, la designación del TPS para venezolanos de 2021 terminó el 7 de noviembre. No obstante, quienes forman parte de la designación de 2023 y renovaron su permiso de trabajo o el TPS antes del 5 de febrero de 2025 tienen vigencia hasta octubre de 2026.