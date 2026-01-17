Quién es el economista de origen cubano que está detrás del plan migratorio de Trump y la tasa de US$1000 de las visas
George, antes Jorge, Borjas nació en Cuba y llegó como inmigrante a Estados Unidos; en el segundo mandato del republicano, fue un asesor clave
Más allá de las figuras de alto perfil que tiene el gobierno de Donald Trump en el aspecto migratorio, el nombre de un economista latino, no tan reconocido para el público en general, es muy importante en la estructura. Se trata de George Borjas, un académico cubano que fue una de las voces que respaldaron y asesoraron el diseño de algunas políticas de la administración republicana.
George Borjas, el economista cubano que trabajó para Trump en el aspecto migratorio
De acuerdo con The Washington Post, Borjas nació en Cuba y llegó a EE.UU. como migrante a comienzos de los 70. Pocos años después, comenzó sus estudios universitarios y luego se convirtió en una figura reconocida académicamente.
Actualmente, es profesor de economía en Harvard Kennedy School, concretamente con el título de Robert W. Scrivner Research Professor of Economics and Social Policy. El cubano obtuvo su título de economista en la Universidad de Columbia, a fines de los 70.
Académicamente, logró relevancia, ya que fue uno de los primeros en analizar la inmigración desde el punto de vista económico. Sus publicaciones en los 80 le valieron reconocimiento, al punto que décadas más tarde obtuvo la atención de Trump.
Ya en 2016, cuando se estableció como el candidato republicano, citó una investigación de Borjas para explicar las bases de su enfoque migratorio y cómo funcionaría la construcción del muro en la frontera.
Durante lo que va del segundo mandato de Trump, el cubano tuvo un rol destacado dentro del Consejo de Asesores Económicos. Sin embargo, recientemente renunció al puesto por cuestiones de logística para cumplir sus tareas.
Concretamente, las teorías de Borjas apuntan a que la llegada de inmigrantes no calificados perjudica a los trabajadores estadounidenses de bajos ingresos, quienes compiten por los mismos puestos.
Paradójicamente, su aporte más importante en el gobierno de Trump fue con las visas H-1B, que están dirigidas a migrantes de trabajos calificados. Según el medio, Borjas fue uno de los economistas que impulsaron el rediseño de la iniciativa, el cual incluyó las tarifas de 1000 dólares para este tipo de visa.
Aunque en general apoya la llegada de extranjeros para trabajos especializados, el economista escribió en varias ocasiones sobre supuestos abusos en el programa que debían ser corregidos.
Su salida de Cuba y su llegada a EE.UU. como inmigrante
Borjas llegó al país norteamericano a los 12 años junto a su madre, quien consiguió trabajo en una fábrica textil. Ambos fueron a Miami al escapar del régimen de Fidel Castro. Lograron entrar gracias a una política estadounidense que favorecía a cubanos.
Luego, se mudaron a Nueva Jersey, donde Borjas creció y se estableció. Años después, obtuvo la ciudadanía estadounidense, se cambió el nombre de Jorge a George y se dedicó a estudiar el efecto económico de la inmigración.
Cuándo nació el interés de Borjas por estudiar la inmigración
Dentro de su faceta de economista, el latino distinguió claramente cuál fue el momento en el que empezó a interesarse por el impacto de la llegada de extranjeros a EE.UU.
En una entrevista durante un podcast con un economista de la Universidad de Princeton, Borjas contó que luego de estudiar en Columbia se mudó a Santa Bárbara para continuar su formación en la Universidad de California.
“Me interesé por la inmigración porque estaba en Santa Bárbara y se veía cómo cambiaba la ciudad. En el sur de California, observaba cómo cambiaba casi de la noche a la mañana”, expresó.
