Sismo en el DHS de Kristi Noem: adiós a una aliada clave de Trump en materia migratoria

La principal portavoz del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS, por sus siglas en inglés) dejará su cargo tras un periodo como figura visible de la política migratoria de la segunda administración de Donald Trump. Tricia McLaughlin comunicó su salida con un mensaje en el que agradeció al presidente y a las autoridades del organismo por la oportunidad de servicio.

“Estoy enormemente agradecida al presidente Trump, a la secretaria Noem y al pueblo estadounidense por el honor y el privilegio de servir a esta gran nación”, dijo McLaughlin en una publicación de X. “Estoy inmensamente orgullosa del equipo que formamos y de los logros históricos alcanzados por esta administración y el DHS”, expresó.

Su dimisión se produce en un escenario de presión política y social en torno a las decisiones migratorias de Trump, sus acciones de control fronterizo y deportaciones. En las últimas semanas, el despliegue de agentes federales en distintos estados generó debates públicos y cuestionamientos desde sectores políticos y organizaciones civiles.

De acuerdo con Politico, McLaughlin tenía planeado dejar su cargo en diciembre de 2025, pero las muertes de Renee Good y Alex Pretti a mano de agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) y de la Patrulla Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) retrasaron esa decisión.

“¡Espero con entusiasmo continuar la lucha que tenemos por delante!“, dijo la ahora exsubsecretaria, quien no confirmó cual será su nuevo rumbo, ni tampoco la razón por la cual deja el cargo.

La oriunda de Ohio trabajó en la primera administración de Trump en el Departamento de Estado como Jefe de Gabinete para el Control de Armas Nucleares y durante esta segunda etapa fue subsecretaria del DHS

Un rol clave en la defensa de la política migratoria de la administración Trump

Durante su gestión, McLaughlin actuó como vocera principal del DHS frente a los medios de comunicación. Su trabajo incluyó la defensa de las medidas de control migratorio y la explicación de operativos ejecutados por agencias federales.

Entre esas agencias se encuentran el ICE y la CBP, organismos dependientes del DHS. Las acciones de estas entidades son eje central de la estrategia de seguridad nacional en materia migratoria.

La portavoz también participó en conferencias de prensa, entrevistas televisivas y publicaciones en redes sociales para responder a críticas. En esas intervenciones sostuvo que las políticas aplicadas buscaban reforzar la seguridad interna y el cumplimiento de la ley.

Kristi Noem publicó un mensaje en redes sociales en el que destacó el trabajo de McLaughlin. La secretaria de seguridad señaló que la exportavoz trabajó con excepcional dedicación, tenacidad y profesionalismo como secretaria adjunta de Asuntos Públicos.

“Ella desempeñó un papel decisivo en el avance de nuestra misión de proteger la patria y mantener a los estadounidenses a salvo”, aseguró. “Si bien nos entristece verla partir, estamos agradecidos por su servicio y le deseamos a Tricia nada más que éxito”, agregó.

Quiénes asumirán las funciones de comunicación del DHS

“Lauren Bis, un talento extraordinario que me ha acompañado desde el primer día de la administración Trump, asumirá el cargo de Subsecretaria de Asuntos Públicos“, anunció McLaughlin tras su mensaje de despedida. ”Katie Zacharia, una voz dinámica y eficaz en los medios de comunicación, será portavoz y subsecretaria adjunta”, agregó.

Bis, quien se desempeñaba como adjunta en relaciones con los medios, ha sido una figura visible en contenidos audiovisuales del organismo, especialmente en materiales publicados en redes sociales para responder a informaciones difundidas por medios de comunicación. Su trabajo continuará centrado en la interacción con la prensa.

Además, se incorporará Katie Zacharia, quien ha participado previamente como comentarista en programas de Fox News. De acuerdo con su perfil de LinkedIn, desarrolló actividades en el ámbito jurídico y participó en organizaciones vinculadas a temas migratorios como gerente de recaudación de fondos de Compassion for Migrant Children.

Zacharia trabajará bajo la supervisión de Bis dentro de la estructura de comunicaciones. En sus redes sociales manifestó que considera un honor formar parte del equipo del DHS y colaborar con la agenda del gobierno federal.

“Es un orgullo para mí servir a Donald Trump y a la Secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, como nuevo portavoz y subsecretario adjunto de Asuntos Públicos”, dijo en una publicación de X. “¡Seguiré trabajando incansablemente para hacer que EE.UU. vuelva a ser grande!“, manifestó.