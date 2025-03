Regla de Uscis: esta es la manera en que los empleadores detectan a los trabajadores indocumentados

En Estados Unidos, la verificación de elegibilidad de empleo se ha realizado desde hace años a través de un formulario que se llena con datos del trabajador. Pero para mejorar la precisión e integridad del proceso, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (Uscis, por sus siglas en inglés) opera un sistema electrónico llamado E-Verify.

Así es como los empleadores detectan a los indocumentados

E-Verify permite a los empleadores confirmar la elegibilidad de sus trabajadores recién contratados al comparar la información en el formulario I-9 con los registros disponibles en la Administración del Seguro Social (SSA, por sus siglas en inglés) y el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés).

Se usa el formulario I-9 para verificar la identidad y autorización de empleo de las personas contratadas para trabajar en Estados Unidos Freepik

El sistema electrónico es gratuito y está disponible para empresas en los 50 estados, el Distrito de Columbia, Puerto Rico, Guam, las Islas Vírgenes y la Mancomunidad de las Islas Marianas del Norte.

Así funciona E-Verify

Después de completar un formulario I-9 para el nuevo trabajador, el patrón debe crear un caso en E-Verify que incluya información del empleado. Después recibirá una respuesta con respecto a la autorización.

En algunos casos, el sistema proporcionará una respuesta de No Confirmación Tentativa (discrepancia), lo que no significa necesariamente que el empleado no esté autorizado para trabajar en EE.UU., sino que no es posible confirmarlo inmediatamente.

Si el empleado desea tomar medidas para resolver el caso, debe comunicarse con la agencia correspondiente (DHS y/o SSA) dentro del período de tiempo prescrito establecido en la Confirmación de Fecha de Referido que le proporcionará el empleador.

Las empresas utilizan el sistema E-Verify para validar la elegibilidad laboral de sus trabajadores Florida

Al usar E-Verify, los empleadores también deben seguir ciertos procedimientos que fueron diseñados para proteger a los trabajadores de acciones laborales injustas:

Debe usar E-Verify para todas las nuevas contrataciones , tanto ciudadanos estadounidenses como no ciudadanos, y no puede usar el sistema de manera selectiva.

, tanto ciudadanos estadounidenses como no ciudadanos, y no puede usar el sistema de manera selectiva. No puede usar el sistema para preseleccionar a los solicitantes de empleo , verificar a los empleados contratados antes o volver a verificar a los trabajadores que tengan autorización de empleo temporal.

, verificar a los empleados contratados antes o volver a verificar a los trabajadores que tengan autorización de empleo temporal. No puede despedir o tomar otras medidas adversas contra un empleado a base de una discrepancia.

I-9, Verificación de Elegibilidad de Empleo

El formulario I-9 se usa para comprobar la identidad y autorización de empleo de las personas contratadas para trabajar en Estados Unidos. Todos los empleadores estadounidenses deben completar y presentar el formato por cada persona que contratan; incluye a ciudadanos y extranjeros.

El trabajador debe presentar documentos aceptables que demuestren identidad y autorización de empleo. El empleador será quien determina si los mismos tienen validez y se relacionan con la persona.

Un extranjero que desee trabajar en EE.UU. debe presentar al empleador documentos que evidencien su identidad y autorización de empleo Freepik

Ciertos empleadores que desean examinar los documentos de los empleados de manera remota bajo un procedimiento alterno aprobado por DHS en lugar del examen físico deben indicarlo marcando la casilla proporcionada.

Uscis explica que el formulario no se debe presentar ante ellos, ni al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés). En cambio, los empleadores deben:

Tener archivado el formulario I-9 por cada persona en su nómina;

Retener y conservar el formato por tres años después de la fecha de contratación, o por un año después de que haya finalizado el empleo; y

Tener los formularios disponibles para ser inspeccionados por los funcionarios del DHS, Departamento del Trabajo (DOT, por sus siglas en inglés), o el Departamento de Justicia (DOJ, por sus siglas en inglés).

¿Por qué los empleadores deben verificar la autorización de empleo e identidad de los trabajadores?

El Manual para Empleadores señala que en 1986, el Congreso de Estados Unidos reformó las leyes de inmigración. Con los cambios, el propósito de la ley de sanciones al empleador es eliminar la posibilidad de atraer a trabajadores indocumentados, al exigir que las empresas que contraten solo a personas que puedan hacerlo legalmente.

Al mismo tiempo que creó sanciones a los empleadores, el Congreso también prohibió la discriminación en el empleo basada en la ciudadanía, el estatus migratorio u origen nacional.