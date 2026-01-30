Revés para Kristi Noem, pero sin alivio para venezolanos: por qué el fallo a favor del TPS no frena las deportaciones

La Corte de Apelaciones del 9º Circuito de EE.UU. se pronunció sobre la suspensión del TPS para venezolanos. Los jueces consideraron que la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, se excedió en sus atribuciones al avanzar con esa medida.

Una corte de apelaciones dijo que Noem se excedió al suspender el TPS para venezolanos

La demanda surgió luego de que Noem suspendiera el Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés), que permitía a los venezolanos permanecer de manera legal en EE.UU. debido a la situación en su país natal.

El fallo judicial dijo que la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, se excedió en su autoridad al suspender el TPS para venezolanos Yuki Iwamura - AP

Luego de la cancelación, comenzó una disputa judicial que ahora sumó un nuevo capítulo. En un fallo firmado por los jueces Kim Wardlaw, Salvador Mendoza y Anthony Johnstone, se presentaron algunas conclusiones:

La corte confirmó la decisión de un tribunal inferior que había fallado contra la decisión de Noem.

que había fallado contra la decisión de Noem. Para los jueces, la secretaria de Seguridad Nacional excedió su autoridad bajo la ley de TPS. Según la interpretación, no tiene el poder de “invalidar” una designación vigente.

bajo la ley de TPS. Según la interpretación, una designación vigente. El tribunal también rechazó la defensa del gobierno federal , que argumentaba que las decisiones de la secretaria no estaban sujetas a revisión judicial.

, que argumentaba que las decisiones de la secretaria no estaban sujetas a revisión judicial. En el fallo, los magistrados expresaron que la finalización de un TPS no se puede concretar antes de que expire la extensión más reciente . En otras palabras, no se puede interrumpir el estatus mientras está vigente, sino no renovarlo cuando venza.

. En otras palabras, no se puede interrumpir el estatus mientras está vigente, sino no renovarlo cuando venza. A lo largo del documento, los jueces afirman que la decisión de Noem causó daños a la población venezolana , como detenciones, deportaciones, pérdida de empleos y separaciones familiares.

, como detenciones, deportaciones, pérdida de empleos y separaciones familiares. Por último, la corte consideró que la decisión de la funcionaria va contra el espíritu del TPS, que fue diseñado para ser “predecible, dependiente y aislado de la política electoral“.

El fallo convalidó la decisión de un tribunal inferior que cuestionaba la autoridad de Noem de suspender el TPS para Venezuela Imagen compuesta

Cuál es el impacto en los venezolanos tras el nuevo fallo judicial sobre el TPS

A pesar de que el documento no convalida la decisión del gobierno de cancelar el estatus, otro fallo judicial permite mantener la suspensión.

De acuerdo con CBS News, la decisión de la Corte de Apelaciones del 9º Circuito no representará ningún cambio porque antes falló la Corte Suprema. En octubre, el máximo tribunal ordenó mantener la medida mientras se resuelve la disputa judicial de fondo.

Por lo tanto, a la espera de la resolución final sobre el conflicto, los venezolanos no recuperarán el recurso legal por el momento.

Por la decisión de la Corte Suprema, la suspensión del TPS para venezolanos se mantiene vigente Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos

Qué dice el Uscis sobre el TPS para venezolanos

Sin cambios desde la nueva resolución judicial, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (Uscis, por sus siglas en inglés) mantiene a Venezuela en la lista de países con TPS en su sitio web.

Sin embargo, presenta un apartado sobre la decisión del gobierno federal. "La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, determinó que Venezuela ya no cumple con las condiciones para su designación", indicó la agencia estadounidense.

Además, citó el fallo de la Corte Suprema que le da la razón a la administración Trump y aclara las condiciones para beneficiarios.

En específico, quienes recibieron una autorización de empleo antes del 5 de febrero de 2025 con fecha de vencimiento del 2 de octubre de 2026 conservarán la documentación hasta ese día.