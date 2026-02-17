Incluida la final: se pueden comprar entradas por US$60 para todos los partidos del Mundial 2026

La FIFA tiene una categoría de entradas para el Mundial 2026 con un precio fijo de apenas US$60. Estos tickets están disponibles para los 104 partidos, pero no están vacantes para todos. Solo algunos pocos afortunados podrán tenerlos.

Quiénes pueden acceder a las entradas de US$60

Las entradas de “grada básica” se reservan de manera exclusiva para las aficiones de las selecciones clasificadas. Las federaciones miembro participantes (FMP) estarán a cargo de la distribución de los boletos y deberán asegurar su asignación a los aficionados más fieles de cada combinado nacional.

Los boletos de 60 dólares no se consiguen entrando a FIFA.com como si fuera una oferta abierta, sino a través de las federaciones de cada selección. Forman parte de la categoría “Supporter Entry Tier”, pensada para hinchas “leales” de los equipos clasificados.

La FIFA asigna un cupo limitado a cada asociación nacional y es esa federación la que decide cómo repartirlos, generalmente entre socios registrados o miembros de clubes de aficionados mediante sistemas de puntos o sorteos internos.

“En total, el 50% de la asignación de las FMP corresponderá a las categorías más económicas, es decir, entradas de grada asequible (40%) y de grada básica (10%)”, explicó la FIFA en un comunicado.

Estas entradas de 60 dólares representan el 10% del cupo asignado a cada federación, según reportó The Guardian. Por tanto, solo equivale al 1.6% del total de entradas del estadio (poco más de 1000 boletos por partido entre ambas aficiones).

Mundial 2026: críticas a la FIFA por los precios de las entradas

Los boletos han sido el tópico de conversación entre los fanáticos del fútbol por sus valores. En ese sentido, aficionados y organizaciones internacionales, como Football Supporters Europe, calificaron los precios iniciales de “astronómicos”, “extorsivos” e “inaccesibles”.

Previo a las entradas de US$60, si un aficionado siguiera a su equipo desde el primer partido hasta la final le costaría un mínimo de US$6900, casi cinco veces más que durante la Copa Mundial de la FIFA 2022 en Catar Chris Carlson - AP

“Instamos a la FIFA a detener de inmediato la venta de entradas asignadas a las Federaciones Nacionales, a entablar una consulta con todas las partes afectadas y a revisar los precios de las entradas y la distribución de categorías hasta que se encuentre una solución que respete la tradición, la universalidad y el significado cultural de la Copa del Mundo", señalaron en un comunicado.

Antes de la “categoría básica”, los precios más económicos para partidos de la fase de grupos (en los que no jugarían las selecciones anfitrionas) iban de US$120 a US$265. Así, si alguien acompañara a su equipo hasta el final, el gasto mínimo rondaría los US$1590 solo en entradas, en el mejor de los casos.

El Philadelphia Stadium﻿, una de las sedes del Mundial 2026 FIFA

Asimismo, los críticos recordaron que hace ocho años, durante la candidatura para el torneo, los países anfitriones prometieron que habría cientos de miles de entradas a US$21, una promesa que los fans consideran incumplida con los precios actuales.

“El pliego de condiciones, publicado en 2018, prometía entradas a tan US$21. ¿Dónde están ahora? Esta promesa se ha desvanecido“, aseguró Football Supporters Europe.

Postura hacia los “precios dinámicos” para el Mundial

Una de las mayores críticas con relación a las tarifas abarca la implementación de los “precios dinámicos”, un modelo donde el costo de la entrada no es estático, sino que fluctúa y aumenta en función de la demanda del mercado.

La organización defiende este modelo al asegurar que refleja la práctica habitual del mercado para grandes eventos que se celebran a diario en la región.

Asimismo, argumentan que el sistema permite maximizar los ingresos para que una mayor parte del valor generado sea reinvertido en el desarrollo del fútbol mundial.