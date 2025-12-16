Son mexicanas y crearon una llamativa forma para protestar contra el ICE en California: con moños y trenzas

Los Ángeles, en California, fue la ciudad donde se concentraron los primeros operativos coordinados por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EE.UU. (ICE, por sus siglas en inglés) durante la segunda administración Trump. Desde junio de este año, más de 10.000 migrantes fueron arrestados allí, lo que generó rechazo en distintos sectores. Entre quienes alzaron la voz están las mexicanas Krystal Ramírez y Chelsea, creadoras del proyecto “Ponte Your Moños”.

“Ponte Your Moños”, el símbolo de los peinados contra el ICE

“Ponte Your Moños” es una campaña pacífica que resurgió en respuesta a los arrestos realizados por la agencia en La Gran Naranja. La dinámica consiste en realizar trenzas dobles con cintas de colores que representan a la bandera de México.

Las trenzas funcionan como una protesta alternativa a métodos como pintar paredes. Es considerado un “grito silencioso” al destacar el peinado como una muestra de identidad cultural.

“Creamos Ponte Your Moños como un movimiento y una forma de protesta”, agregó Ramírez, en diálogo con La Opinión. “Al usar las trenzas es como recordarles a los que atacan a nuestra gente que no nos vamos a ir, y que no van a borrar ni a nuestra gente ni nuestra cultura”.

El movimiento también realiza actos benéficos para luchar contra las redadas del ICE. Asimismo, las donaciones recibidas por hacer las trenzas van dirigidas hacia la comunidad migrante.

La campaña se ha extendido por redes sociales bajo el hashtag #PonteYourMoños X/@trenzas.amigas

“Este año ha sido horrible para la comunidad, pero sentimos que la Virgen nos cuida”, comentó una mujer que forma parte de las dinámicas de las jóvenes mexicanas.

“Las redadas han dejado familias partidas, y aun así, seguimos rezando y trenzándonos como nuestras abuelas lo hacían, con fe y orgullo”.

La campaña de “Ponte Your Moños” para protegerse de las redadas

Ramírez, una de las organizadoras detrás de “Ponte Your Moños”, presenta diferentes campañas para apoyar a la comunidad ante un posible encuentro con los agentes federales de migración.

Ramírez realza diferentes campañas para ayudar a la comunidad en caso de enfrentarse a los agentes de inmigración Flickr/usicegov

Uno de los operativos que destaca es el de “Immigrant Defense Project”, que ofrece una guía de lo que deben saber los migrantes sobre las redadas con tres puntos centrales:

Quién está en riesgo de ser arrestado por el ICE

Cualquier persona sin estatus migratorio legal.

Personas con estatus legal (residentes permanentes, refugiados, o titulares de visa) que tienen ciertas condenas penales.

Migrantes con órdenes finales de expulsión o que ingresaron a EE.UU. de manera ilegal.

Recomendaciones en caso de estar en riesgo de ser detenido por el ICE

Hacer un plan estratégico con sus familiares en caso de ser detenido.

Evitar el contacto con el sistema de justicia penal.

No solicitar un cambio de estatus migratorio o renovar la green card sin hablar primero con un abogado.

Qué hacer si agentes del ICE se acercan en la calle o en público