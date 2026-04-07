Son migrantes, fueron al DMV a renovar la licencia y los detuvo el ICE tras un llamado de un vecino

Un operativo coordinado por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) en Pensilvania derivó en la detención de 13 inmigrantes originarios de Uzbekistán, Kirguistán y Turkmenistán. Los detenidos se encontraban en las oficinas del DMV para renovar sus licencias de conducir comerciales (CDL).

Punto por punto: qué se sabe de la redada migratoria en Pensilvania

El hecho ocurrió el pasado 3 de abril en las instalaciones del Departamento de Vehículos Motorizados (DMV) en Kittanning, Pensilvania.

Son migrantes, fueron a sacar su licencia de conducir y el ICE los esperaba para detenerlos

De acuerdo con el testimonio de Gary Klingensmith, un vecino que reside frente a la oficina pública, la presencia de tantos individuos que no dominaban el idioma inglés resultó sospechosa para los habitantes de la zona.

“Esa mañana intenté llamar al ICE cuando me di cuenta de que había muchos extranjeros allí y nadie hablaba inglés”, declaró Klingensmith ante las cámaras de CBS Pittsburgh. “Simplemente me pareció raro”, agregó.

Ante la alerta vecinal por la aglomeración y el estacionamiento lleno de camiones, el Departamento de Policía de East Franklin avisó a las autoridades migratorias, quienes procedieron con el operativo de captura que terminó con 13 arrestos.

Dudas sobre el operativo del ICE en Pensilvania

Las circunstancias que rodean el evento generan interrogantes. Organizaciones de derechos humanos como Frontline Dignity señalan la existencia de un posible error en un sitio web oficial que direccionaba a los conductores hacia la oficina de West Kittanning para renovaciones presenciales de sus licencias comerciales, un servicio que no figura disponible en esa sede.

La organización informó a través de un comunicado oficial en su cuenta de Facebook que hubo algo “anormal” en la convocatoria y advirtió que la desinformación sobre la disponibilidad de estos trámites fue el detonante de la reunión masiva.

La organización Frontline Dignity realzó un posible error durante el llamado a la renovación de licencias en Pensilvania Facebook/Frontline Dignity's Post

“Compartimos esta información para fomentar la concienciación, la preparación y la atención de la comunidad, no para sembrar el miedo ni rumores infundados. Si presencias alguna actividad policial prioriza tu seguridad, no interfieras, observa y comparte solo lo que veas”, pidió la organización.

De igual modo, diversos reportes encontraron un cartel en un consultorio quiropráctico cercano que ofrecía exámenes de CDL, lo cual contribuyó a la confusión de los inmigrantes que buscaban regularizar su situación legal al volante.

Qué dijo el DHS sobre la redada migratoria

El DHS confirmó su participación en el procedimiento y abrió una investigación interna adicional, debido a que uno de los detenidos presuntamente opuso resistencia y agredió a un oficial de ICE durante el forcejeo, según consignó CBS.

“El incidente sigue bajo investigación”, destacó la agencia migratoria.