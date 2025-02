Son venezolanos, fueron a EE.UU. en busca de protección y ahora luchan para no ser enviados a Guantánamo por el Tren de Aragua

Un juez federal de Nuevo México otorgó el pasado domingo una orden de restricción preventiva para impedir que el gobierno de Donald Trump envíe a tres hombres venezolanos detenidos hacia la Base Militar en la Bahía de Guantánamo, en Cuba. Sobre los tres inmigrantes pesan acusaciones por supuestos vínculos con la organización criminal Tren de Aragua.

La historia de los tres venezolanos que solicitaron asilo y fueron detenidos

Los tres extranjeros originarios de Venezuela llegaron a Estados Unidos en busca de asilo, según indicaron las organizaciones de ayuda legal a inmigrantes Center for Constitutional Rights, la Americas Immigrant Advocacy Center y la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés) de Nuevo México.

El presidente Donald Trump dijo que planeaba detener a "extranjeros ilegales criminales" en la prisión militar de la Bahía de Guantánamo MLADEN ANTONOV - AFP

Los sospechosos actualmente tienen un caso pendiente ante el tribunal, ya que impugnaron su detención prolongada ilegalmente. Cada uno pasó una entrevista inicial de temor creíble, pero un juez de inmigración finalmente ordenó que los solicitantes fueran deportados. Ahora, permanecen de manera indefinida en un centro de detención.

Tres venezolanos enfrentan la posibilidad de ser trasladados a Guantánamo

Según una moción presentada en su nombre, los acusados enfrentan un riesgo inminente de transferencia a la prisión de Guantánamo. Los hombres actualmente detenidos en el Centro de Procesamiento del Condado de Otero, en Nuevo México, reconocieron a algunos de sus excompañeros de celda en imágenes de coberturas periodísticas sobre las recientes transferencias a la isla.

Ante el miedo y la incertidumbre, los abogados defensores afirmaron que los detenidos “encajan en el perfil de aquellos que la administración (de Trump) ha priorizado para su detención en Guantánamo; es decir, hombres venezolanos detenidos en el área de El Paso con cargos (falsos) de conexiones con la pandilla Tren de Aragua”, de acuerdo con Associated Press.

Los primeros inmigrantes trasladados a Guantánamo, en imágenes publicadas por el Departamento de Seguridad Interior (DHS por sus siglas en inglés) DHS

En nombre de los detenidos, sus representantes solicitaron a un tribunal de distrito de Estados Unidos en Nuevo México una orden de restricción temporal para bloquear su traslado, bajo el argumento de que “la mera incertidumbre que el gobierno ha creado en torno a la disponibilidad del proceso legal y el acceso a un abogado es suficiente para autorizar la modesta orden judicial”.

Como su perfil era similar al de sus antiguos compañeros, sintieron que ellos también se encontraban en peligro de que se les enviara a la base militar. Por ello, solicitaron a sus abogados que tomaran la iniciativa y reclamaran ante los tribunales que se prohibiera su viaje antes de que tuviera lugar.

Abraham Barrios Morales, uno de los venezolanos detenidos, comentó: “Tengo miedo de que me lleven a Guantánamo, porque las noticias lo pintan como un agujero negro. También veo que allí se violan constantemente los derechos humanos, así que temo lo que me pueda pasar si me llevan a ese lugar”.

Los venezolanos actualmente están detenidos en el Centro de Procesamiento del Condado de Otero, en Nuevo México (Foto ilustrativa) Charles Reed - ICE Office of Public Affairs - Flickr/ICE

Temor a la tortura en Guantánamo

Mientras que Luis Pérez Parra, otro de los peticionarios, dijo que temer el traslado porque vio en las noticias que es una prisión de máxima seguridad. “Tengo miedo de cómo me tratarán allí o de que me torturen, de no poder comunicarme con mi familia o saber cuándo me liberarán”, planteó.

El detenido añadió que además del miedo de ser llevado a la isla, se publicaron fotografías de los rostros de personas asociadas con los traslados, y si eso se publicara en su país de origen, podría afectar su seguridad y la de su familia.

La administración federal de Trump comenzó a transportar migrantes desde el área de El Paso, Texas, a la Base Naval estadounidense en la Bahía de Guantánamo la semana pasada, mientras implementa la orden ejecutiva de Trump de crear una prisión de inmigración masiva en ese punto de Cuba.