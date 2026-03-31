Es mexicano y salía de una audiencia en Nueva Jersey cuando el ICE rompió la ventanilla de su auto para arrestarlo

Luego de finalizar una audiencia, un migrante mexicano salió del recinto judicial para entrar a su automóvil en el que lo esperaban su familia y su abogado. Cuando ingresó al vehículo, aparecieron agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), rompieron la ventanilla y se lo llevaron detenido.

Cómo fue el arresto del mexicano que salía de una audiencia migratoria y agentes del ICE le rompieron su auto

El hecho ocurrió en la ciudad de Bridgeton, condado de Cumberland, dentro de los límites de Nueva Jersey. La operación migratoria contra Edgar R. Gomez-Ramirez quedó grabada en video, gracias a que su esposa sacó su celular y comenzó a filmar el accionar de los funcionarios.

[Atención: las siguientes imágenes pueden herir la sensibilidad del lector]

El video sobre el mexicano que salía de una audiencia migratoria cuando agentes del ICE rompieron su auto

Los ocupantes del vehículo se negaron a salir hasta no ver una orden judicial, según relataron en diálogo con NJ.com, y entonces se desató un episodio de tensión. Ante la negativa, los agentes del ICE rompieron la ventanilla trasera con un bastón y extrajeron a Gomez-Ramirez a la fuerza.

“Pedí una orden judicial. No me la mostraron. Luego, rompieron la ventana trasera donde estaba sentado Edgar y abollaron toda la puerta”, contó el abogado de inmigración de la familia, Stephen Guice.

Por su parte, Gomez-Ramirez lamentó, en diálogo con NBC News: “No habíamos avanzado ni una cuadra cuando me detuvieron. Fue muy violento. No tenían por qué romper la ventana de mi auto ni destrozarlo. También dañaron otras partes del vehículo”.

Según el abogado, su cliente había trabajado para solucionar sus trámites de inmigración, pero estaba a la espera del avance del caso.

Luego del accionar de los agentes, el migrante, de 41 años y residente de Vineland, fue trasladado al centro de detención Delaney Hall, en Newark.

La esposa del mexicano, Deborah Gómez, es ciudadana estadounidense y está casada con él desde hace 10 años. Aunque lleva 25 en Estados Unidos, Gómez-Ramírez nunca logró regularizar su situación.

El descargo del ICE que defendió el accionar de los agentes

Frente a la repercusión de los hechos, que fueron cuestionados por varios usuarios en redes sociales, un portavoz de la agencia encargada de realizar las operaciones migratorias defendió el accionar.

“El 26 de marzo de 2026, agentes del ICE observaron a Gómez subiendo a un vehículo y, posteriormente, lo detuvieron legalmente. A pesar de identificarse claramente como agentes federales y portar las insignias policiales correspondientes, el conductor y los pasajeros se negaron a obedecer las repetidas órdenes legales”, relató en primer lugar.

El portavoz del ICE aseguró que los agentes tomaron las medidas necesarias antes de romper la ventanilla del auto Flickr/ICE - Flickr/ICE

Según el testimonio, los funcionarios de inmigración advirtieron a los ocupantes que la negativa a salir “podría obligar a romper las ventanillas del vehículo para garantizar la seguridad”.

“Los oficiales del ICE, priorizando la seguridad y siguiendo los protocolos establecidos, rompieron cuidadosamente la ventanilla trasera del lado del pasajero para acceder al vehículo y sacar a Gómez de forma segura”, sostuvieron desde la agencia.

Además, según la versión del ICE, Gómez-Ramírez es indocumentado y entró ilegalmente a Estados Unidos tres veces. No obstante, su esposa rechazó estas acusaciones y afirmó que el migrante reside allí desde su primer ingreso, hace 25 años. “Él nunca se fue y regresó”, manifestó.

¿El ICE puede romper la ventanilla de los autos? Lo que dicen las normas

A pesar de que el impactante caso recorrió todo el país a través de las redes sociales, no es la primera vez que un agente del ICE rompe la ventanilla de un auto para llevarse detenido a un migrante.

Los funcionarios de inmigración tienen la autoridad para aplicar medidas de fuerza en casos de detención, pero para ello es necesario que haya causa probable o una orden judicial, salvo excepciones.

Los agentes del ICE pueden romper la ventanilla del auto cuando se dan ciertas circunstancias ICE - ICE

Según el American Immigration Council, en muchos casos de este tipo, los funcionarios gubernamentales mintieron sobre las circunstancias en que se utilizó la fuerza para exagerar la amenaza contra los agentes.

Las regulaciones federales estipulan que un agente de inmigración “deberá usar la fuerza mínima no letal necesaria para cumplir su misión”.

Además, señalan que la fuerza letal solo podrá usarse si el agente tiene “motivos razonables para creer” que es necesario para protegerse a sí mismo o a otra persona de un “peligro inminente de muerte o lesiones físicas graves”.