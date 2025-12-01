El sueño americano sigue en pie: los migrantes temen ser deportados de EE.UU., pero eligen quedarse igual

Más de 50 millones de migrantes viven en Estados Unidos, desde los recién llegados hasta los más veteranos. En medio de la intensificación de las políticas migratorias de Donald Trump, muchos temen por las deportaciones, pero también insisten en que les aguarda un futuro prometedor en el territorio norteamericano y están más decididos a quedarse.

Qué piensan los migrantes en EE.UU. sobre las políticas de Trump

El mandatario republicano ordenó redadas de migrantes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) en todo Estados Unidos y, en los primeros seis meses de su segundo mandato, la agencia federal registró más de 150 mil deportaciones. La mitad de los extranjeros siente temor y enojo frente a estas acciones.

Más de 50 millones de migrantes viven en Estados Unidos en la actualidad Freepik

Una encuesta realizada por The New York Times y KFF, tuvo en consideración la opinión de 1805 migrantes en Estados Unidos, de diferentes situaciones de estatus y períodos de permanencia, entre el 28 de agosto y el 20 de octubre.

El 50% de los migrantes en Estados Unidos afirmó sentir miedo ante la aplicación de las leyes migratorias actuales de Trump, mientras que la mitad también advirtió enojo. Por otra parte, el 40% aludieron que las políticas “son necesarias”, el 22% se consideraron “satisfechos” y el 15% “orgullosos”.

El miedo a las deportaciones de migrantes se incrementó en la era de Trump

Los extranjeros consultados en el análisis mostraron un temor a que un familiar sea detenido o deportado por el ICE mayor al del informe realizado hace dos años, con el 41% y el 26%, respectivamente.

La población migrante de EE.UU. está compuesta por un 41% de origen latino y un 46% que no son ciudadanos americanos. Del total, tres de cada cuatro personas llevan un mínimo de una década en el territorio norteamericano y el 53% resaltó que domina el inglés.

Pese al temor y a la incertidumbre de la situación, el 50% de los extranjeros señaló que volvería a tomar la decisión de migrar a Estados Unidos, igual que hace dos años.

Los extranjeros que llegaron al territorio norteamericano desean cumplir sus objetivos laborales y de calidad de vida Freepik

Por qué los migrantes en EE.UU. se quedarían en el país pese al riesgo de deportación

El temor y la angustia de ser interceptado por los agentes federales persiste, pero los extranjeros ven un futuro prometedor en el territorio norteamericano. También piensan en sus hijos, con un concepto atractivo del “sueño americano” que puede llegar a cumplirse.

De hecho, la mayoría de los migrantes consultados en el informe expresaron un panorama optimista con respecto a su futuro en la región presidida por Trump. Así, alrededor del 80%, que contó con una gran proporción de los extranjeros sin estatus legal en ese país, indicaron que se encontraban en camino de alcanzar el sueño americano o que ya lo hicieron.

Las familias migrantes alegaron que su situación es significativamente "mejor" que en sus países de origen Freepik

Esa sensación se acrecienta cuando valoran su vida en Estados Unidos en comparación a las condiciones que los impulsaron a abandonar sus países de origen. En ese sentido, alegaron que mejoraron en los siguientes aspectos: