El sueño americano sigue en pie: los migrantes temen ser deportados de EE.UU., pero eligen quedarse igual
Trump intensificó las redadas del ICE, pero la imagen del territorio como un hogar prometedor persiste entre los extranjeros
- 3 minutos de lectura'
Más de 50 millones de migrantes viven en Estados Unidos, desde los recién llegados hasta los más veteranos. En medio de la intensificación de las políticas migratorias de Donald Trump, muchos temen por las deportaciones, pero también insisten en que les aguarda un futuro prometedor en el territorio norteamericano y están más decididos a quedarse.
Qué piensan los migrantes en EE.UU. sobre las políticas de Trump
El mandatario republicano ordenó redadas de migrantes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) en todo Estados Unidos y, en los primeros seis meses de su segundo mandato, la agencia federal registró más de 150 mil deportaciones. La mitad de los extranjeros siente temor y enojo frente a estas acciones.
Una encuesta realizada por The New York Times y KFF, tuvo en consideración la opinión de 1805 migrantes en Estados Unidos, de diferentes situaciones de estatus y períodos de permanencia, entre el 28 de agosto y el 20 de octubre.
El 50% de los migrantes en Estados Unidos afirmó sentir miedo ante la aplicación de las leyes migratorias actuales de Trump, mientras que la mitad también advirtió enojo. Por otra parte, el 40% aludieron que las políticas “son necesarias”, el 22% se consideraron “satisfechos” y el 15% “orgullosos”.
El miedo a las deportaciones de migrantes se incrementó en la era de Trump
Los extranjeros consultados en el análisis mostraron un temor a que un familiar sea detenido o deportado por el ICE mayor al del informe realizado hace dos años, con el 41% y el 26%, respectivamente.
La población migrante de EE.UU. está compuesta por un 41% de origen latino y un 46% que no son ciudadanos americanos. Del total, tres de cada cuatro personas llevan un mínimo de una década en el territorio norteamericano y el 53% resaltó que domina el inglés.
Pese al temor y a la incertidumbre de la situación, el 50% de los extranjeros señaló que volvería a tomar la decisión de migrar a Estados Unidos, igual que hace dos años.
Por qué los migrantes en EE.UU. se quedarían en el país pese al riesgo de deportación
El temor y la angustia de ser interceptado por los agentes federales persiste, pero los extranjeros ven un futuro prometedor en el territorio norteamericano. También piensan en sus hijos, con un concepto atractivo del “sueño americano” que puede llegar a cumplirse.
De hecho, la mayoría de los migrantes consultados en el informe expresaron un panorama optimista con respecto a su futuro en la región presidida por Trump. Así, alrededor del 80%, que contó con una gran proporción de los extranjeros sin estatus legal en ese país, indicaron que se encontraban en camino de alcanzar el sueño americano o que ya lo hicieron.
Esa sensación se acrecienta cuando valoran su vida en Estados Unidos en comparación a las condiciones que los impulsaron a abandonar sus países de origen. En ese sentido, alegaron que mejoraron en los siguientes aspectos:
- Situación financiera: un 70%.
- Situación laboral: un 65%.
- Oportunidades educativas para sus hijos: un 74%.
- Seguridad: casi un 50%.
Otras noticias de Agenda EEUU
La cotización. De dólar a peso mexicano, hoy: tipo de cambio en vivo este lunes 1º de diciembre
Politicas claves. Elecciones a la alcaldía de Jersey City: las llamativas coincidencias con la reciente contienda de Nueva York
Nueva táctica de la CBP. Cómo funciona el lector de placas de la CBP que pondrá en aprietos a algunos conductores en EE.UU.
- 1
Cabezazo desleal: un argentino sufrió un golpe en Francia y minutos más tarde apoyó un try
- 2
Narcos locales aspiran a crear el primer cartel argentino con proyección internacional
- 3
Cuándo cobro Anses: el calendario completo de diciembre 2025
- 4
Constanza Cavalli Etro: casada con el diseñador Kean Etro, la exmodelo argentina cuenta cómo es su vida en Milán