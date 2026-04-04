¿Tu caso puede reabrirse? El cambio del Uscis que permite nuevas revisiones incluso tras una aprobación

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración (Uscis, por sus siglas en inglés) lanzó recientemente una iniciativa para revisar expedientes migratorios previamente aprobados y hacer nuevas entrevistas en casos específicos, especialmente de solicitudes de refugiados. La medida forma parte de un plan para reforzar los controles de seguridad tras detectar fallas en procesos de evaluación previos.

Qué es la Operación PARRIS del Uscis

La confirmación y los detalles de la iniciativa llegaron a partir de una publicación que realizó el Uscis en su sitio web oficial. La agencia dio los detalles sobre algunas brechas de seguridad que encontró como consecuencia de políticas de administraciones anteriores.

El Uscis aumentó la vigilancia y lleva a cabo revisiones de ciertos casos migratorios

En ese sentido, se tomó una serie de medidas para corregir esos problemas y aplicar un control más estricto sobre los migrantes y los casos que se aprueban. Una de las más resonantes es la Operación PARRIS.

Se trata de una iniciativa que lleva adelante el Centro de Evaluación del Uscis. De acuerdo con lo que presentó la agencia, se concretan las siguientes acciones:

Verificaciones de antecedentes adicionales.

Nuevas entrevistas a los solicitantes.

a los solicitantes. Revisiones de méritos.

En este último caso, es posible que se revisen casos migratorios que ya fueron aprobados anteriormente por la entidad, sobre todo los vinculados a refugiados.

La Operación PARRIS implica una revisión especialmente sobre los casos de refugio en EE.UU. Wilfredo Lee - AP

La Operación PARRIS del Uscis para levantar las suspensiones contra ciertos países

Según argumentó la agencia federal al momento de presentar la iniciativa, se indicó que esta medida es clave para eventualmente quitar las restricciones contra países de alto riesgo.

Esto se anunció originalmente en diciembre de 2025, cuando Donald Trump dio a conocer la ampliación de las restricciones migratorias y una lista de 39 países cuyos migrantes enfrentan prohibiciones totales o parciales.

El Uscis aseguró que la Operación PARRIS no solo es importante para que extranjeros de estos países con casos en trámite puedan pasar la verificación y continuar lo más rápido posible, sino también para el futuro.

Qué buscará el Uscis en redes sociales de migrantes

Otras medidas de seguridad que tomó el Uscis

Para combatir las supuestas brechas de seguridad que generaron que se adjudicaran estatus a migrantes que no calificaban, también se anunciaron otras acciones además de la mencionada iniciativa.

Concretamente, el Uscis enumeró que los procesos de verificación en general se volvieron más estrictos. Por ejemplo, una vigilancia más fuerte de redes sociales, finanzas y entrevistas comunitarias como parte de los trámites.

Además, también se acortó el período de validez de los permisos de trabajo en el país norteamericano. De acuerdo con la agencia estadounidense, esto tiene el objetivo de realizar chequeos más frecuentes.

Estas medidas son acompañadas también por una revisión biométrica más exhaustiva. Mientras tanto, el Departamento de Estado lleva adelante un mapeo para identificar factores de riesgo específicos por país y desarrollar un plan que permita disminuir los peligros.