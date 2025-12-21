Adiós al sueño americano: el hábito de los retirados que dejan EE.UU. y migran a Latinoamérica

Los jubilados en Estados Unidos buscan un lugar que cumpla con las características que desean, donde el clima, el costo de vida y el acceso a servicios ocupan un puesto relevante. Según evidencian informes recientes, los retirados de ese país marcan una tendencia frecuente: se mudan a países de Latinoamérica y se establecen en territorios comunes.

Qué países de Latinoamérica son los mejores para los jubilados de EE.UU. en 2026

Un informe de International Living, con datos retomados por CNN, destacó a tres países de Latinoamérica como los mejores destinos para jubilarse en 2026, junto a otros cuatro que incluyó el listado de Forbes para 2025.

El clima es uno de los factores decisivos para elegir un destino para jubilados en EE.UU. Freepik

El incremento de los precios en Estados Unidos, desde la alimentación hasta las viviendas, derivó en complicaciones económicas para muchos jubilados, que decidieron buscar un nuevo hogar en Latinoamérica.

Los territorios destacados son:

México

Costa Rica

Panamá

Argentina

Belice

Colombia

República Dominicana

En ese sentido, México ocupó el quinto puesto en el ranking de la plataforma citada, que lo situó entre los principales destinos para la jubilación en el próximo año.

La región reúne diversas características que las personas retiradas suelen priorizar a la hora de elegir un nuevo hogar: un clima agradable, paisajes paradisíacos de playa y montaña, y acceso a ciertos servicios básicos sin alejarse de la asequibilidad financiera.

El clima y los paisajes de México atraen a turistas y jubilados que desean instalarse en el país booking

Por qué los retirados en EE.UU. eligen México entre sus principales destinos

Entre las causas hay una problemática remarcada por el senador Bernie Sanders a principios de 2024, acerca de que casi la mitad de los estadounidenses mayores de 55 años no tienen ahorros para la jubilación.

En ese sentido, la situación económica en EE.UU., con el progresivo aumento reciente de los precios de la alimentación, la vivienda y otros productos, se convirtió en uno de los motivos principales por los que los retirados abandonan la región y se mudan a países de Latinoamérica.

Allí suelen encontrar un clima favorable, el acceso a servicios de salud y una mayor asequibilidad en el costo de vida; además de la facilidad de viaje debido a que las distancias son relativamente cercanas.

México es uno de los países del top 10 para jubilarse en 2026 Facebook/CDMX

Cuál es el costo de vida en México, un destino predilecto para los retirados en EE.UU.

El informe para 2026 puntualizó que el país latino es una opción recurrente por los norteamericanos debido a la proximidad entre ambas regiones y los bajos costos de viaje. International Living también puntualizó que el costo de vida es “una de las mejores ventajas” de instalarse en México.

Según la publicación, para vivir cómodamente en el país latino se necesitan alrededor de 1200 dólares al mes.

En ese sentido, señalaron que el alquiler promedio ronda los US$500, mientras que los jubilados que son residentes permanentes cuentan con descuentos en ofertas de cultura, como el cine o los museos, así como para el transporte. Además, resaltaron la diferencia de costos impositivos entre México y EE.UU., donde en el último se presentan significativamente más elevados.

En tanto, destacaron que la atención médica cuenta con disponibilidad rápida, dado que se suele agendar un turno en alrededor de 24 horas.