Volantazo en la ofensiva migratoria de Trump: el freno a los republicanos en un año electoral clave para EE.UU.

Se acercan las elecciones de medio término en Estados Unidos. En ese contexto, líderes republicanos comenzaron a reconocer en privado y en público que la ofensiva migratoria impulsada por el presidente Donald Trump, uno de los pilares políticos más fuertes del movimiento conservador en los últimos años, podría convertirse ahora en un problema electoral.

Mike Johnson admite que la política migratoria de Trump genera problemas electorales

La discusión entre republicanos sobre la política migratoria se dio durante el retiro anual de estrategia legislativa de los integrantes del bloque conservador de la Cámara de Representantes, celebrado cerca de Miami.

El presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, admitió públicamente que el partido enfrenta un "inconveniente" con el electorado hispano J. Scott Applewhite - AP

Según informó The New York Times, durante el encuentro, el presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, reconoció abiertamente que la política migratoria del gobierno generó tensiones con sectores clave del electorado.

Durante una entrevista realizada en el escenario del evento, el dirigente republicano admitió que ciertas medidas de control migratorio fueron percibidas como excesivas. “Tenemos un pequeño inconveniente con algunos votantes hispanos y latinos, porque parte de la aplicación de las leyes migratorias fue vista como demasiado agresiva”, señaló Johnson durante la conversación pública.

Sin embargo, el legislador también intentó mostrar optimismo respecto al futuro del partido y aseguró que ya se trabaja en ajustar la estrategia.

Republicanos aconsejan evitar hablar de deportaciones masivas en campaña

Detrás de las declaraciones públicas también hubo conversaciones más reservadas entre los dirigentes del partido. De acuerdo con la información publicada por The New York Times, durante una reunión privada celebrada en el mismo retiro político, funcionarios republicanos aconsejaron evitar mencionar en campaña las llamadas “deportaciones masivas” de inmigrantes indocumentados.

El objetivo de esa recomendación sería reducir el impacto negativo que ese concepto podría generar entre los votantes moderados y en comunidades donde el apoyo conservador es más frágil.

En ese encuentro, James Blair, quien fue director político de la campaña presidencial de Trump en 2024 y actualmente se desempeña como jefe adjunto de gabinete en la Casa Blanca, sugirió a los legisladores que redirijan el mensaje hacia la deportación de inmigrantes indocumentados acusados de delitos violentos. La idea sería concentrar el discurso en la seguridad pública en lugar de en una expulsión generalizada de migrantes.

La política migratoria divide al Partido Republicano rumbo a las elecciones

El cambio de enfoque no fue bien recibido por todos los sectores del movimiento conservador. Algunos referentes de la derecha criticaron con dureza la posibilidad de moderar el discurso migratorio y sostuvieron que el partido debería defender sin matices la campaña de deportaciones masivas impulsada por Trump, aseguró The New York Times.

En reuniones privadas, estrategas de la Casa Blanca aconsejaron a los legisladores eliminar el término "deportaciones masivas" de sus campañas Archivo

En particular, el tema cobró relevancia después de un incidente ocurrido a principios de este año en Minneapolis, cuando agentes federales mataron a tiros a dos ciudadanos estadounidenses durante una operación vinculada con el control migratorio. Ese episodio incrementó el debate público sobre la forma en que se aplican las políticas de inmigración.

El voto latino preocupa a los republicanos por el impacto de la política migratoria

Uno de los temores más grandes dentro del partido es perder el apoyo que parte del electorado latino comenzó a mostrar hacia Trump durante la elección presidencial de 2024. Ese cambio en el comportamiento electoral fue considerado clave para la victoria republicana en varios estados y distritos competitivos, explicó The New York Times.

Ahora, algunos dirigentes temen que el enfoque migratorio del gobierno provoque el efecto contrario: que esos votantes regresen al Partido Demócrata o que simplemente decidan no participar en las elecciones. En distritos donde los márgenes electorales son muy estrechos, esa posibilidad genera gran preocupación entre los estrategas del Grand Old Party.

Encuestas muestran rechazo a las tácticas del ICE y preocupan al oficialismo

Los datos de opinión pública tampoco ayudaron a tranquilizar a los republicanos. Según una encuesta realizada en enero por The New York Times y Siena University, el 63% de los votantes desaprueba las tácticas utilizadas por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés).

El debate interno se intensificó tras la muerte de dos ciudadanos estadounidenses a manos de agentes federales durante un operativo migratorio a principios de año ROBERTO SCHMIDT - AFP

Incluso dentro del propio electorado republicano existe un pequeño porcentaje que considera que la agencia “ha ido demasiado lejos” en sus acciones. Aunque la inmigración fue durante años uno de los temas donde el Grand Old Party tenía ventaja frente a los demócratas, algunos sondeos recientes sugieren que esa ventaja podría reducirse.

Frente a ese escenario, algunos dirigentes del partido buscan redefinir el mensaje. La representante Lisa McClain, encargada de supervisar la estrategia de comunicación de los conservadores en la Cámara, rechazó la idea de que exista una orden directa para cambiar el lenguaje de campaña, aunque reconoció la necesidad de enfocar mejor el discurso.